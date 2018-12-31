 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Таджик Эйр" из-за нерентабельности отменила все полеты до 5 января
11:05 03.01.2019

В Таджикистане "Таджик Эйр" из-за нерентабельности отменила все полеты до 5 января

Авиакомпания "Таджик Эйр" проинформировала о временной приостановке полетов по некоторым направлениям, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.

"Авиакомпания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019-го года по коммерческим причинам, т.е. из-за нерентабельности некоторых рейсов", - отмечается в сообщении пресс-службы национального перевозчика.

"Компания призывает представителей средств массовой информации, блогеров, не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны компании", - говорится в сообщении пресс-службы "Таджик Эйр"
Авиакомпания уверяет, что прилагает максимум усилий для того, чтобы в самое ближайшее время все рейсы были возобновлены. "Таджик Эйр" рассчитывает на понимание со стороны пассажиров и приносит извинения за возникшие неудобства.

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на этой недели не будут выполнены рейсы, в частности, в Худжанд, Санкт-Петербург, Тегеран и Дели. Будут ли совершаться полеты в эти города на следующей неделе – пока неизвестно.
Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон на правительственном заседании 29 ноября подверг критике работу отечественной авиакомпании "Таджик Эйр" и поручил провести проверку ее деятельности.

Источник - ТаджикТА
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