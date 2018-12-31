"Таджик Эйр" из-за нерентабельности отменила все полеты до 5 января

11:05 03.01.2019

В Таджикистане "Таджик Эйр" из-за нерентабельности отменила все полеты до 5 января



Авиакомпания "Таджик Эйр" проинформировала о временной приостановке полетов по некоторым направлениям, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в четверг.



"Авиакомпания вынуждена внести изменения в расписание рейсов на январь 2019-го года по коммерческим причинам, т.е. из-за нерентабельности некоторых рейсов", - отмечается в сообщении пресс-службы национального перевозчика.



"Компания призывает представителей средств массовой информации, блогеров, не раскачивать ситуацию и не призывать к невыполнимым действиям со стороны компании", - говорится в сообщении пресс-службы "Таджик Эйр"

Авиакомпания уверяет, что прилагает максимум усилий для того, чтобы в самое ближайшее время все рейсы были возобновлены. "Таджик Эйр" рассчитывает на понимание со стороны пассажиров и приносит извинения за возникшие неудобства.



Как сообщает пресс-служба авиакомпании, на этой недели не будут выполнены рейсы, в частности, в Худжанд, Санкт-Петербург, Тегеран и Дели. Будут ли совершаться полеты в эти города на следующей неделе – пока неизвестно.

Напомним, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон на правительственном заседании 29 ноября подверг критике работу отечественной авиакомпании "Таджик Эйр" и поручил провести проверку ее деятельности.