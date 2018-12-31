Елбасы опроверг "слухи" о досрочных перевыборах себя и парламента. Значит точно будут

11:07 03.01.2019

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев опроверг слухи о проведении досрочных президентских выборов в стране, передает КазТАГ.



Н. Назарбаев напомнил, что по плану выборы президента должны пройти в декабре 2020 года.



"Два года еще, о чем мы говорим? Ближе будет дело, вот тогда и поговорим", - подчеркнул глава Казахстана в ходе встречи с представителями отечественных СМИ по итогам года.



Вместе с тем, он заявил, что не видит никаких оснований для проведения досрочных выборов в парламенте страны.



"Нет вопросов, чтобы досрочно переизбирать парламент. Выборы в парламенте должны пройти в 2021 году", - отметил президент РК.