Магнитогорск: Спасатели обнаружили под завалами тела четырех членов таджикской семьи

11:11 03.01.2019

Спасатели обнаружили под завалами обрушившегося дома в Магнитогорске тела четырех членов таджикской семьи. Об этом Радио Озоди рано утром 3 января сообщил Сафар Сафаров, генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге, который находится на месте трагедии.



Тела погибших в Магнитогорске таджикистанцев отправлят на родину

По словам дипломата, сейчас тела находятся в морге. "Родственниками были опознаны члены семьи - 24-летняя Раджабмо Исоев, 6-летний Ахмад, 4-летняя Фотима и 3-летний Саймухсиддин. Мы поговорим с родственниками погибших, после чего с их разрешения их отправим тела в Таджикистан",- сказал генконсул.



Как мы уже сообщили, отец семейства 26-летний Шухрат Улфатов, уроженец района Кушониен Хатлонской области был обнаружен под завалами и доставлен в больницу. По словам генконсула Таджикистана, Улфатов сейчас находится в реанимации.



Сафар Сафаров ранее сообщил, что вторая таджикская семья, которая проживала в этом доме, была спасена в первые часы происшествия. "Все семеро членов семьи Махмадрозика Самиева живы и здоровы. Я поговорил с ними, у них все в порядке", - говорил таджикский дипломат.



Сам Махмадрозик Самиев в беседе с Радио Озоди назвал "настоящим чудом" спасение своей семьи в этом страшном происшествии.



Как стало известно, при обрушении подъезда пострадал еще один уроженец Таджикистана по имени Аламшо. Он жил по соседству и в первые минуты трагедии спас четырех жильцов обрушившегося дома.



"Аламшо попытался помочь Шухрату, но тот попросил его спасти жену и детей. В то время как Аламшо поднимался на шестой этаж, где жила семья Шухрата, обрушилась еще одна часть подъезда и он сам сильно пострадал", - рассказал ранее Исматулло Афгонов, дядя Шухрата Улфатова.



Число погибших в Магнитогорске увеличилось до 37

31 декабря взрыв газа в десятиэтажном доме в Магнитогорске привел к обрушению целого подъезда. По состоянию на вечер 2 января было известно о 37 погибших. Скорее всего, эта цифра будет пополняться каждый час пока идут раскопки. Следователи и спасатели взяли под контроль ситуацию, на месте работают почти 100 человек.



Взрыв бытового газа остается приоритетной версией ЧП, специалисты не обнаружили следов взрывных веществ на предметах из разрушенного подъезда.



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Как сообщает Радио Свобода, на третьи сутки спасатели разобрали только часть завала. Когда-то 12-подъездный 10-этажный дом разделяла арка, поднимающаяся до уровня третьего этажа. В цоколях и на первых этажах были магазины, а начиная с третьего этажа – жилые квартиры. Всего в подъезде над аркой было 48 квартир, уцелела из них лишь половина. Полностью разрушены 24 квартиры, которые находились в центре подъезда. Помещения по правую и левую стороны получили повреждения. Подъезд сложился как карточный домик, прикрыв содержимое квартир трехметровыми плитами.



К стихийному мемориалу около дома по проспекту Карла Маркса, 164, несмотря на мороз, подходят люди, возлагают цветы и плюшевые игрушки, зажигают свечи.



Поиск пострадавших продолжается. По данным пресс-центра МЧС России, местонахождение 86 зарегистрированных в квартирах граждан установлено. Спасены пять человек, шестеро госпитализированы, 9 магнитогорцев числятся пропавшими без вести.