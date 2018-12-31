Дедовщина в ТаджАрмии. За что убили лейтенанта Олимбекова

11:17 03.01.2019

Военная прокуратура ГБАО: смерть лейтенанта Олимбекова не была случайностью



Следователи военной прокуратуры Горно-Бадахшанской автономной области выяснили, что смерть лейтенанта Муносиба Олимбекова не была случайностью. Убийство произошло после того, как Олимбеков забрал мобильный телефон солдата и избит его, сообщил 1 января корреспонденту Радио Озоди источник в военной прокуратуре.



Ранее Мухаммадджон Улугходжаев, пресс-секретарь ГУ погранвойск ГКНБ Таджикистана, сообщил Радио Озоди, что инцидент произошел после полудня 7 декабря на погранпосту вблизи города Хорог. По его словам, лейтенант Муносиб Олимбеков, замначальника погранпоста, скончался от нескольких выстрелов, сделанных 18-летним солдатом Наврузовым.



После инцидента солдат хотел скрыться на территории Афганистана, но был задержан.



Отец убитого офицера Ехибек Олимбеков, житель Ишкашимского района ГБАО, сказал, что в конце прошлой недели следователи военной прокуратуры сообщили ему о причинах смерти сына. "Они говорят, что якобы мой сын сначала забрал мобильного телефона своего подчиненного, а потом и избил его.Я с солдатом пока не встретился", - сказал Ехибек Олимбеков.



Обвиняемый по данному делу солдат-пограничник взят под предварительный арест. Он был призван в армию весной этого года.



Муносиб Олимбеков – выпускник Высшего пограничного института ГКНБ Таджикистана. Родные говорят, что Муносиб начал работать на посту три месяца назад.



Напомним, и ранее в воинских частях страны происходили случаи смерти солдат и офицеров в результате огнестрельного ранения. Власти обычно сообщают, что произошел несчастный случай. Например, в ноябре этого года военный суд Хатлонской области приговорил к сроку заключения 20-летнего Сафармахмада Бокизода, который по неосторожности застрелил своего 26-летнего сослуживца Али Мирзоева. В июне военный суд Хатлона приговорил к 10 годам лишения свободы солдата Мухсинхуджу Султонова, который убил из огнестрельного оружия своего сослуживца Хасана Каримова.