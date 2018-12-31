Китай не рискнул связываться с рублем

12:57 03.01.2019

Соглашение РФ с КНР о расчетах в нацвалютах отложено



Отказ Китая от подписания до конца года соглашения о расчетах в нацвалютах большинство источников "Ъ" связывают с политическими факторами, а именно нежеланием ставить под угрозу торговые переговоры Пекина и Вашингтона. Есть и чисто рыночные факторы: документ может содействовать бегству капитала, с чем активно борются китайские власти. Но первый вице-премьер Антон Силуанов пообещал "Ъ", что соглашение все же будет заключено, только позже и в "ином формате".



Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил "Ъ", что Россия и Китай продолжат работать в направлении заключения соглашения о расчетах в нацвалютах: "Формат будет определен позже. Они не отказываются, просто не хотят форсировать подписание". О нежелании Пекина подписывать документ сообщил сам же господин Силуанов 25 декабря. "Отошли от этого формата по предложению китайской стороны, договорились вести переговоры по линии нацбанков и по линии Минкоммерции Китая и Минфина России",- говорил он.



Увеличение объема расчетов в нацвалютах рассматривается как один из инструментов снижения негативного эффекта санкций США в отношении России. Впервые о разработке соглашения 18 октября рассказал замминистра экономики Сергей Горьков, признавший, что переговоры идут "непросто". В ноябре глава ВЭБ Игорь Шувалов выражал надежду, что документ появится до конца года: "У России уже есть свой канал, у китайцев есть свой канал. Надо просто договориться, как мы будем взаимодействовать, используя эти каналы… Мы понимаем, как эта схема должна работать, она должна быть описана в соглашении".



Действительно, расчеты в нацвалютах уже идут, рублем и юанем оплачивается около 10% товарооборота. В интервью "Известиям" 9 ноября министр экономики Максим Орешкин пояснял, что серьезно увеличить эту цифру "мешают исключительно отсутствие ликвидности и налаженных механизмов". Именно механизмы и должны были быть закреплены в соглашении.



Большинство опрошенных "Ъ" экспертов и чиновников считают основной причиной срыва переговоров нежелание КНР раздражать США в период сложных переговоров: 1 декабря Пекин и Вашингтон согласовали приостановку "торговой войны" до 1 марта 2019 года. "Соглашение Китая с Россией с точки зрения Вашингтона выглядело бы как помощь Москве в уклонении от санкций,- отмечает источник в Москве, знакомый с ходом переговоров.- Кроме того, китайцам нужно время, чтобы сделать итоговый документ более выгодным для себя".



С этим согласен директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Александр Кнобель: "Пекин сейчас пытается задобрить Белый дом. Впервые с начала торговых войн Китай осуществил 13 декабря крупную закупку сои из США и временно отменил решение о повышении ввозных таможенных пошлин на американские автомобили". Но и с чисто коммерческой точки зрения, добавляет эксперт, Китаю выгоднее торговать в долларах, а расчеты в нацвалютах по-настоящему интересны, только если Россия покроет валютные риски, например, будет продавать товары с дисконтом.



Директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев называет еще один существенный фактор: КНР опасается бегства капитала через Россию. "Валютный контроль в России намного слабее, чем в Китае,- пояснил он.- Если бы китайские бизнесмены получили возможность свободно использовать здесь юани, они бы могли через подставные схемы выводить средства в офшоры, с чем Пекин сейчас активно борется". Кроме того, добавил эксперт, подписание эксклюзивного расширенного соглашения с Россией вызвало бы желание заключить аналогичные договоры в других дружественных Пекину странах, например, в Пакистане или Мьянме.



Михаил Коростиков