Что-то новенькое. Франция выдала России проворовавшегося вице-губера Московской области Кузнецова

21:08 03.01.2019

Из Франции в Москву экстрадировали бывшего министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, которого подозревают в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества. По версии следствия, эти преступления он совершал с 2005 по 2008 годы, находясь в статусе чиновника. Во Францию он уехал еще в 2010 году.



"Выслушав убедительные аргументы нашего представителя в поддержку ходатайства о выдаче, а также ответы в процессе на вопросы суда и сторон, французские суды своими решениями подтвердили обоснованность российского запроса об экстрадиции Кузнецова", - говорится в сообщении Генпрокуратуры, текст которого приводит ФАН.



В Генпрокуратуре отметили оперативное взаимодействие с французской стороной, благодаря которому были преодолены барьеры, обусловленные различиями в правовых системах государств.



Следственный комитет (СК) РФ не исключает, что уголовное дело Алексея Кузнецова в скором времени будет направлено в суд, сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.



"После выполнения всех необходимых процессуальных действий уголовное дело будет направлено в суд", - сказала она.



Кузнецов был министром финансов Подмосковья с 2000 по 2008 год. Занимавший тогда должность губернатора региона Борис Громов уволил его по собственному желанию. Затем Кузнецов покинул страну и переехал во Францию. В России Кузнецов подозревается в десяти эпизодах мошенничества, трех эпизодах растраты и девяти эпизодах незаконной легализации имущества. По версии следствия, бывший чиновник нанес ущерб предприятиям ЖКХ и компании "Мособлтранстинвест" на сумму в 14 млрд рублей.



13 ноября 2012 года главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) завершило расследование дела в отношении замминистра финансов Московской области Валерия Носова. Носов вместе с бывшим гендиректором ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Владиславом Телепневым и экономистом "НЭС-Финанс" Еленой Кузнецовой обвиняется в мошенничестве, отмывании денег, а также пособничестве в растрате бюджетных средств, рассказали в СКР. Максимальное наказание по инкриминируемым им статьям составляет десять лет лишения свободы.



Это дело выделили в отдельное производство из дела в отношении Алексея Кузнецова.



По версии следствия, с 2005 по 2008 годы участники созданной Кузнецовым организованной группы путем обмана и злоупотребления доверием получили право требовать погашение задолженности на сумму более 3,5 млрд рублей.



До этого этими средствами обладали несколько предприятий жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Впоследствии это право было легализовано путем продажи одному из коммерческих банков, который, в свою очередь, обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований.



Денег, как оказалось, в муниципальных образованиях не было, поэтому для оплаты задолженности обвиняемые взяли кредиты, которые были вернули банку уже из бюджета Московской области. Кстати, такую возможность предварительно подготовил тот самый Кузнецов.



После этого бюджетные миллиарды переводили на счета подставных фирм и в офшоры, считают следователи. Следствие направило запросы о правовой помощи в компетентные органы ряда иностранных государств, чтобы найти пропавшие деньги, но о результатах этих поисков ничего не сообщается.



В июле 2011 года Кузнецова заочно арестовали по обвинению в мошенничестве и легализации незаконно полученных доходов. Но он выехал из страны еще в феврале 2010 года, как в его отношении только было заведено уголовное дело. В тот момент по делу министра было только одно официальное заявление - об отставке "по семейным обстоятельствам".



Москва добивалась выдачи Кузнецова с 2013 года. По запросу России бывший чиновник был задержан в районе города Сан-Тропе.



Изначально вопрос о его выдаче рассматривали суды в Экс-ан-Провансе и Лионе. В декабре премьер-министр Франции подписал декрет об экстрадиции, но Кузнецов все еще оставался за рубежом, где подал жалобу. Окончательно ее отклонили в конце декабря прошлого года.



В январе прошлого года его супруга Жанна Булах была заочно приговорена к 11 годам колонии. Ее признали виновной в хищении из бюджета Московской области 11 млрд руб. Суд конфисковал часть ее имущества: две квартиры в Швейцарии, квартиру в Париже, виллу в Сен-Тропе, десять автомобилей, отель в Куршевеле и многочисленные предметы антиквариата. У Булах есть гражданство США. В апреле 2017 года власти этой страны отказали России в экстрадиции.