|Шипучий хаш. Как встретили Новый год казахстанские звезды (видео)
21:55 03.01.2019
Новый год хочется встретить так, чтобы все 12 месяцев было что вспомнить. NUR.KZ решили посмотреть, что будут вспоминать весь 2019 год звезды казахстанского шоу-бизнеса.
Так, любимец казахстанской публики Кайрат Нуртас поделился фото, как отмечает праздник вместе со своей семьей.
А Нуртас Адамбай опубликовал поздравление с Новым годом, рассказав при этом анекдот.
Казахстанский режиссер Акан Сатаев опубликовал поздравление и селфи, снятое в Лангкави.
Певица Луина выложила фото, на котором она – в кругу друзей. Девушка написала, что встретила 2019 весело и счастливо.
Тауекел Мусилим опубликовал фото себя, любимого, в новогодней обстановке.
Данелия Тулешова записала кавер песни Thank u, next Арианы Гранде, поздравив казахстанцев с Новым годом.
За все хорошее, что случилось в 2018 году, поблагодарила судьбу и родных продюсер и киноактриса Асель Садвакасова. Она также подвела итоги года.
Необычно поздравила соотечественников и певица Дильназ Ахмадиева.
Актриса Гульназ Жоланова, запуская фейерверк, написала, что год будет веселым.
Музыкант M’Dee спел новогоднюю песню.
Казахстанский дизайнер Сакен Жаксыбаев отметил Новый год дома под песню Элтона Джона.