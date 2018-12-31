Шипучий хаш. Как встретили Новый год казахстанские звезды (видео)

21:55 03.01.2019

Новый год хочется встретить так, чтобы все 12 месяцев было что вспомнить. NUR.KZ решили посмотреть, что будут вспоминать весь 2019 год звезды казахстанского шоу-бизнеса.



Так, любимец казахстанской публики Кайрат Нуртас поделился фото, как отмечает праздник вместе со своей семьей.



А Нуртас Адамбай опубликовал поздравление с Новым годом, рассказав при этом анекдот.



Казахстанский режиссер Акан Сатаев опубликовал поздравление и селфи, снятое в Лангкави.



Певица Луина выложила фото, на котором она – в кругу друзей. Девушка написала, что встретила 2019 весело и счастливо.



Тауекел Мусилим опубликовал фото себя, любимого, в новогодней обстановке.



Данелия Тулешова записала кавер песни Thank u, next Арианы Гранде, поздравив казахстанцев с Новым годом.



За все хорошее, что случилось в 2018 году, поблагодарила судьбу и родных продюсер и киноактриса Асель Садвакасова. Она также подвела итоги года.



Необычно поздравила соотечественников и певица Дильназ Ахмадиева.



Актриса Гульназ Жоланова, запуская фейерверк, написала, что год будет веселым.



Музыкант M’Dee спел новогоднюю песню.



Казахстанский дизайнер Сакен Жаксыбаев отметил Новый год дома под песню Элтона Джона.





