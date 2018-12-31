 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шипучий хаш. Как встретили Новый год казахстанские звезды (видео)
21:55 03.01.2019

Новый год хочется встретить так, чтобы все 12 месяцев было что вспомнить. NUR.KZ решили посмотреть, что будут вспоминать весь 2019 год звезды казахстанского шоу-бизнеса.

Так, любимец казахстанской публики Кайрат Нуртас поделился фото, как отмечает праздник вместе со своей семьей.

А Нуртас Адамбай опубликовал поздравление с Новым годом, рассказав при этом анекдот.

Казахстанский режиссер Акан Сатаев опубликовал поздравление и селфи, снятое в Лангкави.

Певица Луина выложила фото, на котором она – в кругу друзей. Девушка написала, что встретила 2019 весело и счастливо.

Тауекел Мусилим опубликовал фото себя, любимого, в новогодней обстановке.

Данелия Тулешова записала кавер песни Thank u, next Арианы Гранде, поздравив казахстанцев с Новым годом.

За все хорошее, что случилось в 2018 году, поблагодарила судьбу и родных продюсер и киноактриса Асель Садвакасова. Она также подвела итоги года.

Необычно поздравила соотечественников и певица Дильназ Ахмадиева.

Актриса Гульназ Жоланова, запуская фейерверк, написала, что год будет веселым.

Музыкант M’Dee спел новогоднюю песню.

Казахстанский дизайнер Сакен Жаксыбаев отметил Новый год дома под песню Элтона Джона.


Источник - NUR.KZ
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