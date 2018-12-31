В Таджикистане ушла из жизни "голос истины" - известный адвокат Файзинисо Вохидова

10:27 04.01.2019

В ночь на пятницу ушла из жизни известная в Таджикистана правозащитница и адвокат Файзинисо Вохидова.



О кончине Вохидовой Радио Озоди сообщила ее невестка Тахмина Рахимова. По ее словам, адвокат скончалась около 2 часов ночи в центральной больнице Бободжонгафуровского района, куда она 10 дней назад поступила с диагнозом пневмония. Все эти дни Файзинисо Вохидова находилась в отделении реанимации.



Известный адвокат будет похоронена 4 января на кладбище Гунбаз Бободжонгафуровского района.



"Ушла последняя опора оппонентов власти"

Файзинисо Вохидова – выпускница юридического факультета Московского государственного университета, с 1995 года работала адвокатом. Она была одной из последних оставшихся в Таджикистане правозащитников, которая оказывала юридическую помощь политическим оппонентам власти, журналистам и жертвам пыток.



Раджаби Мирзо, журналист и гражданский активист считает, что Файзинисо Вохидова была опорой для оппонентов власти и всех свободомыслящих людей Таджикистана. Одна была одной из немногих, которой не была безразлична судьба своей родины, сказал Раджаби Мирзо в беседе с Радио Озоди



В марте 2017 года Файзинисо Вохидова выступила с открытым письмом к президенту Эмомали Рахмону, в котором сравнила преследование и несправедливый судебный приговор своему коллеге - адвокату Бузургмехру Ерову - со сталинскими репрессиями 1937 года.



Спустя два месяца пограничники Госкомитета национальной безопасности Таджикистана остановили Вохидову на пункте пропуска Овчи-Калъача, когда она направлялась в Кыргызстан. Сотрудники погранслужбы продержали ее восемь часов, утверждая, что у нее в паспорте "дефект" и, что она "не имеет права" выезжать из страны. В течение нескольких недель, предшествующих случаю на границе, с Вохидовой несколько раз беседовали сотрудники госбезопасности, заявили международные правозащитные организации Хьюман Райтс Вотч и Норвежский Хельсинкский комитет.



"Власти Таджикистана откровенно нарушают право Вохидовой на свободу передвижения, - говорил Стив Свердлов, исследователь Хьюман Райтс Вотч по Центральной Азии. – Это выглядит как часть кампании, направленной на то, чтобы помешать критически настроенным голосам, включая независимых адвокатов, распространять информацию о продолжающихся серьезных политических репрессияхв стране".



"Вохидова, юрист из Худжанда, - широко известна своей правозащитной и адвокатской деятельностью, - уже давно подвергается притеснениям и запугиваниям со стороны властей за участие в резонансных делах", - отмечалось в совместном заявлении Хьюман Райтс Вотч и Норвежского Хельсинкского комитета



Голос истины

В 2016 году международная блоггерская платформа Global Voices назвала известного адвоката "голосом истины" и одной из шести таджикских женщин, на которых сосредоточено сравнительно большое внимание в социальной сети Facebook.



"Вохидова фокусируется на темах, о которых многим людям трудно говорить на публике, например, о нарушении прав человека и коррупции. Мать четырех сыновей смелая, независимая, не принадлежит и отказывается присоединяться к какой-либо оппозиционной партии Таджикистана. За ее аккаунтом на Facebook должен следить каждый, кто интересуется политической жизнью в Таджикистане", - было сказано в статье Global Voices.



По словам автора, известный адвокат открыто критикует недостатки правительства и очень часто публикует посты политического характера, несмотря на все судебные иски, штрафы и угрозы, которые она получала, и в то время, когда "сотни пользователей Facebook приняли политику самоцензуры, чтобы отгородить себя от ярости государства, даже живя за пределами страны".