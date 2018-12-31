Узбекистан и Казахстан договорились о транзите газа через территорию РК

10:46 04.01.2019

АО "КазТрансГаз" и АО "Узтрансгаз" подписали соглашение о транспортировке узбекского природного газа через территорию Казахстана для обеспечения потребителей города Ташкент, сообщает КазТАГ со ссылкой на пресс-службу АО "КазТрансГаз".



Транзитные поставки будут осуществляться по магистральному газопроводу "Газли – Шымкент" и "Бухарский газоносный район – Ташкент – Бишкек - Алматы".



"По условиям соглашения через территорию Казахстана должно транспортироваться до 1 млрд кубометров узбекского газа. Соглашение устанавливает справедливую ставку платы за услуги по транзиту газа через территорию Республики Казахстан при учете всех затрат и рисков, связанных с транспортировкой газа. Соглашение о транзите газа через казахстанскую территорию заключено согласно договоренностям лидеров двух стран в целях обеспечения энергетического баланса города Ташкент в зимний период", - говорится в сообщении.