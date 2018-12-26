Новый глава Минобороны Афганистана Асадулла Халид обещает переломить ситуацию в бесконечной войне

11:26 04.01.2019

Новый глава Минобороны Афганистана пообещал беспощадно уничтожать боевиков



Асадулла Халид, который стал исполняющим обязанности министра обороны на прошлой неделе, пообещал провести дальнейшие реформы в министерстве обороны и уделить пристальное внимание афганским силам и лицам, которые принимают решения в этой стране, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Халид берет на себя ответственность на фоне сообщений о резком увеличении потерь правительственных сил на полях сражений. Между тем имеются сообщения о росте числа жертв среди гражданского населения в ходе операций в Афганистане и иностранных сил.

Новый глава Минобороны заявил, что он будет требовать практической работы от своих сотрудников, и оставит решение о своей деятельности народу Афганистана.

"Необходимые меры будут приняты после тщательной оценки дел в министерстве", - сказал Халид, назвав это одним из своих главных приоритетов.

Еще одним главным приоритетом будет укрепление морального духа правительственных сил и решение их проблем, сообщает телеканал Толо.

По его словам, он уверен, что нация ему доверяет. Халид пообещал, что министерство будет заботиться о солдатах, находящихся на переднем крае борьбы с врагами, и он не допустит бюрократии в министерстве.



Халид подчеркнул, что афганские силы обороны будут наступать на боевиков.

"После этого наш лозунг будет убивать врагов и уничтожать их опорные пункты. Мы должны идти на цитадели врагов ", - сообщил Халид.

При этом он отметил, что армейские силы будут и впредь поддерживать мирный процесс.

"Я заверяю правительство в том, что все силы (армии – АфТАГ ) будут поддерживать мирный процесс, и если мир придет в Афганистан, то это произойдет из-за давления сил безопасности", - заверил Халид.

Также новый министр пообещал уделить дополнительное внимание семьям тех солдат, которые были ранены или погибли при исполнении служебных обязанностей.

"Когда я пришел в министерство, я заметил случай, когда раненых солдат в районе Андар не доставляли в центр в течение недели. Я заверяю всех солдат, что не допущу, чтобы такой инцидент повторился снова. Я не буду спать и встряхну все министерство, пока наши раненые солдаты не будут перевезены", - добавил он.

Халид пообещал усилить координацию между армейскими силами как основной принцип работы министерства.

"Координация является основным принципом в министерстве, и мы будем больше работать над этим. Я слышал, что в некоторых районах наши силы заняты в качестве частных охранников. Мы скоро это изменим, и наши силы коммандос будут сосредоточены только на операциях", - сказал Халид.

Он подчеркнул, что афганские силы являются владельцами этой страны. "Иностранные силы здесь для обучения и поддержки афганских сил, но вы (афганские силы) - настоящие владельцы и лица, принимающие решения в стране", - сказал он.

Министр заверил, что защитит людей, вспомнив о нападении на него, когда он занимал должность главы дирекции по национальной безопасности (ДНБ), когда он был тяжело ранен и долго время лечился.

"Некоторые критикуют меня и говорят, что Халид не мог спасти себя, когда был в ДНБ Позвольте мне сказать им, что я здесь, чтобы защищать их, а не защищать себя, и я буду продолжать защищать вас снова ", - заключил он.

АфТАГ отмечает, что с назначением на должности глав МВД и Минобороны бывших шефов афганской разведок Салеха и Халида, многие политики и население связывают серьезные надежды. Прежде всего, это касается жесткой линии борьбы с Талибаном, к которому в последние два годы руководители силовых ведомств проявляли заметную лояльность, несмотря на ряд кровавых терактов, совершенных талибами.

Афганские силовики в 2018 году из-за нерешительности руководство ведомств и страны, в том числе и самого президента Гани, по сути отдали талибам стратегическую инициативу, позволив расширить территорию своего влияния.



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В Афганистане назначили министров обороны и внутренних дел



Амрулла Салех и Асадулла Халид

В Кабуле прошла церемония назначения действующих министров обороны и внутренних дел. По решению президента Ашрафа Гани эти посты получили Асадулла Халид и Амрулла Салех, передает телеканал TOLOnews.



Ранее Салех руководил Управлением национальной безопасности (УНБ) при президенте Хамиде Карзае в 2004 - 2010 годах. Халид возглавлял УНБ на протяжении нескольких месяцев 2012 года, но после покушения был вынужден оставить государственный пост на время лечения.



Чтобы официально получить должности министров, претендентам необходимо получить вотум доверия в парламенте. Тем не менее, президент принял решение назначить их исполняющими обязанности министров. "Господин Салех и господин Халид входят в число молодых и талантливых кадров системы, - прокомментировал свое решение глава государства. - Им присущи сильное чувство патриотизма и высокая мораль. Несмотря на политические расхождения, они сотрудничают с нами… Их опыт работы в разведслужбах, с учетом нынешней непростой ситуации в стране, нужен государству. Таким образом, было принято решение обратиться к их военному опыту в процессе реформирования министерств внутренних дел и обороны".



Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2018/12/26/v-afganistane-naznachili-ministrov-oborony-i-vnutrennih-del