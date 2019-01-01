Какие опасности принесет активное пользование интернетом в 2019 году

15:04 04.01.2019

Виртуальная стража границ



В конце 2018 года законодатели выступили с новыми законодательными инициативами в области регулирования интернета. Резонансный проект об "автономном рунете" будет принят, полагают эксперты, но вряд ли власти технически смогут добиться изоляции российского сегмента сети.



В декабре в Госдуму были внесены несколько законопроектов о регулировании распространения информации в интернете. Одна из новелл вводит административное наказание до 15 суток за выражение в сети "явного неуважения" к обществу, государству, государственным символам, органам власти, другая - грозит блокировками и штрафами до 1 млн руб. для СМИ, опубликовавших "недостоверные сведения". Владимир Путин на пресс-конференции 20 декабря нововведения одобрил: "Если есть ответственность вне интернета, она должна быть и в интернете".



С наибольшей тревогой эксперты и пользователи отнеслись к инициативе создания в России инфраструктуры, "обеспечивающей работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения" к зарубежным серверам. Как отметили в экспертном совете при правительстве, реализация проекта создаст риски нарушения работы рунета (см. "Ъ" от 25 декабря).



Декабрьские поправки стали логичным продолжением политики властей по регулированию интернета. Различные ограничения постепенно вводились с ноября 2012 года, когда Роскомнадзор получил право внесудебной блокировки сайтов с детской порнографией, пропагандой наркотиков и суицида. Впоследствии аналогичная процедура коснулась призывов к экстремистской деятельности и несанкционированным акциям, сведений, порочащих честь и достоинство граждан и юрлиц, сайтов организаций, признанных нежелательными в России. По данным проекта "Роскомсвобода", сейчас заблокировано около 9,5 млн IP-адресов. "Примерно каждые полгода появляется новая категория запрещенной информации и назначается новое ведомство, которое может вводить ограничение доступа",- говорит руководитель "Роскомсвободы" Артем Козлюк.



Не все проекты дошли до реализации. Например, законопроект, обязывающий администрацию социальных сетей удалять недостоверную, нецензурную и иную "противоправную информацию" по обращению пользователей, в этом году был принят в первом чтении, а затем отложен. Так было и с проектом о "суверенном рунете": отдельные элементы его концепции уже неоднократно и безуспешно предлагались в различных вариантах, рассказывает Артем Козлюк. Во многом "сами бенефициары не торопились реализовать" проект, но теперь государство настроено всерьез, уверен он: "Несмотря на шесть лет жесткой регуляторики IT-пространства, отрасль так и не научилась серьезно лоббировать свои права и интересы".



Эксперты полагают, что проект о "суверенном рунете" будет принят, другой вопрос - его реализация. "Эпичный провал властей с Telegram (сервис работает в России, несмотря на блокировку.- "Ъ") в определенном смысле вселяет в меня оптимизм, что изоляция рунета будет реализовываться на таком же технологическом уровне",- говорит адвокат международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.



Власти сменили фокус в регулировании интернета, поясняет Дамир Гайнутдинов. "В 2015 году мы впервые фиксировали резкий рост реальных сроков за интернет-активность. Но это сильно бьет по имиджу власти, и декриминализация ст. 282 Уголовного кодекса (президентские поправки о смягчении наказания за репосты были приняты в декабре.- "Ъ") - это попытка коррекции имиджа",- поясняет юрист. В уходящем же году, по его словам, "четко оформился новый тренд": власти "пытаются заставить выполнять полицейские функции интернет-сервисы". "Давить на платформы имиджево лучше, чем сажать в тюрьму студентов и домохозяек",- заключает Дамир Гайнутдинов. "История с Google под конец года - знаковый момент (власти оштрафовали компанию за отказ исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией.- "Ъ"). Я думаю, в ближайшее время подобные административные дела ждут и Facebook, и Twitter, чьи проверки Роскомнадзор уже анонсировал",- говорит Артем Козлюк.



Это не означает, что преследование физических лиц прекратится, уверены эксперты. По словам юриста "Роскомсвободы" Саркиса Дарбиняна, в 2017 году было заведено около 600–800 уголовных дел, связанных с антиэкстремистскими статьями, а после принятия закона о декриминализации наказания за репосты "увеличится динамика по административным делам". Дамир Гайнутдинов говорит, что поправки в ст. 282 "не должны вводить в заблуждение": активистов нередко судят по неполитическим статьям, и эти дела не попадают в статистику.



Наталья Корченкова