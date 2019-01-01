 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Модель из Казахстана Дина Тасова была избита после дефиле в платье с открытой грудьюМодель из Казахстана Дина Тасова была избита после дефиле в платье с открытой грудью
15:05 04.01.2019

Модель из Казахстана была избита после дефиле в платье с открытой грудью

Модель из Казахстана Динагул Тасова заявила в инстаграме, что ее партнер избил ее, после того как она приняла участие в модном показе и показала платье с прозрачной вставкой, обнажающей грудь. По словам девушки, она получила в соцсетях множество негативных комментариев, обвиняющих ее в безнравственности. Это вызвало ревность у мужчины, с которым она встречалась, и он избил ее и отобрал у нее компьютер и телефон, удалив аккаунты в соцсетях.

Фото с синяками после избиения модель выложила в инстаграм и подчеркнула, что "не будет молчать" о том, что произошло.

По словам Тасовой, показ платья казахстанского дизайнера Даны Дуйсенбаевой состоялся 30 ноября на неделе моды Astana Fashion Night. Как она рассказала ВВС, "после показа не было негатива, все реагировали очень тепло, хлопали, со мной фотографировались". В инстаграме девушка также пояснила, что многие женщины после показа фотографировали ее в платье и выражали ей поддержку.

"А потом фотографии с показа попали в соцсети и на информационные порталы, и все начали их обсуждать. Кто-то видел красивое платье, кто-то видел голое тело, и все начали хейтить мой образ. Я не знала, что люди у нас (в Казахстане) могут так реагировать именно на фэшн", – заметила модель.

Она пояснила, что комментарии в ее адрес задели ее партнера и он заявил, что "я показываю грудь на сцене открытую, а не платье".

8 декабря, по словам Тасовой, мужчина ее ударил и оскорбил, забрал у нее телефон и ноутбук, а также удалил ее аккаунты в соцсетях.

"Через десять дней после этого я решилась взять себя в руки, сфотографироваться и показать людям, что нельзя поднимать на женщину руки. И показать ему, что он натворил, – пояснила модель. – У меня был шок, потому что я очень доверяла этому человеку, мы уже пять лет [были] вместе. Я ждала от него хоть какой-то поддержки после показа, потому что было очень много обсуждений и негатива. Я думала, он хотя бы словами меня поддержит. А в итоге он взял и избил меня. Я такого не ожидала".

По словам Тасовой, она не обращалась в полицию, потому что официально ее отношения с партнером никак не были зарегистрированы, и "он мне ничем не обязан". Но она хотела, чтобы о его поступке узнали:

"Я и так его растоптала, выставив свои фотографии в синяках. Пускай он это увидит, пускай народ осуждает, пускай народ вывод делает. Дальше докапываться, с ним встречаться, возиться, выяснять отношения я не хочу. Я не хочу с ним видеться", – пояснила Тасова. – Но я хочу, чтобы общество обсуждало".

Тасова также пояснила, что как активист молодежного маслихата Астаны в будущем намерена заниматься темой домашнего насилия в Казахстане. По ее словам, она уже получает письма от женщин, которых избили мужья или родные, и которые не знают, куда обратиться с такой проблемой.

Источник - Радио Озоди
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546603500
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