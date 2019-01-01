 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончалась выдающаяся оперная певица, народная артистка Кыргызстана Эсенбю НурманбетоваСкончалась выдающаяся оперная певица, народная артистка Кыргызстана Эсенбю Нурманбетова
15:10 04.01.2019

2 января 2019 года ушла из жизни выдающаяся оперная певица и педагог, народная артистка Кыргызской Республики, лауреат премии Союза молодежи Киргизской ССР Эсенбю Нурманбетова. Пресс-служба главы государства распространила соболезнование, подписанное президентом КР Сооронбаем Жээнбековым, членами правительства, депутатами.

Имя Эсенбю Нурманбетовой хорошо известно не только в нашей республике, но и за ее пределами.

Эсенбю Нурманбетова родилась 13 июня 1957 года. В 1984 году окончила Киргизский государственный институт искусств имени Б.Бейшеналиевой, а также Кыргызский государственный университет имени И.Арабаева в 1978 году.

После окончания вуза в 1984 году была принята на работу в оперную труппу театра в качестве ведущей солистки оперы. С первых дней привлекла внимание своей яркой неповторимой артистической индивидуальностью. С 1987 по 1989 годы была направлена для прохождения стажировки в Государственный академический Большой театр Союза ССР, по классу профессора П.Г.Лисициана. Обладая красивым тембром лирико-колоратурного сопрано, исполнила более 20-ти ведущих партий в классических оперных спектаклях: Дж.Верди "Травиата" (Виолетта), "Риголетто" (Дж ильда); Дж.Россини "Севильский цирюльник" (Розина); В.-А.Моцарта "Волшебная флейта" (Памина); Ж.Бизе "Кармен" (Фраскита); И.Штрауса "Цыганский барон" (Арсена).

Неоднократно за свою многолетнюю и самоотверженную работу была отмечена международными и государственными наградами:
- на Международном фестивале оперных певцов "Дни оперы Тюркского мира", организованном Международной организацией "ТЮРКСОЙ" в 2002 году, была удостоена звания дипломанта и благодарственного письма президента международной организации Тюркской культуры Полада Бюльбюль-оглы;
- за большой вклад в развитие кыргызского театрального искусства присвоено почетное звание "Заслуженный артист Республики Кыргызстан" в 1992 году.
- за большие заслуги в области искусства республики была удостоена почетного звания "Народный артист Кыргызской Республики" в октябре 1995 года;

Творческая общественность республики, коллектив Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени .Малдыбаева,Кыргызская национальная консерватория имени К.Молдобасановаглубоко скорбит в связи с невосполнимой утратой и разделяет боль и горечь утраты с родными и близкими покойной оперной певицы Нурманбетовой Эсенбю.

Источник - КирТАГ
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