Неснимаемая, нарастающая мощь Китая. Глобализму пришел конец, - А.Дугин

18:57 04.01.2019

Неснимаемая, нарастающая мощь Китая

глобализму пришел конец



Александр Дугин



О том, что представляет собой современный Китай. В чем преимущество КНР перед другими странами мира. Почему в Китае нет выборов. Почему для китайцев западная цивилизация не кажется чем-то особо значимым. Почему расцвет Китая дарит России исторический шанс, который нельзя упустить.



· То, что представляет из себя современное китайское общество, вселяет колоссальный оптимизм. Это общество, способное на стратегическое планирование, постановку и решение долговременных задач. Это общество очень рационально, очень последовательно и одновременно очень трезво использует собственные ресурсы. Это полуторамиллиардное население, которое является второй экономикой мира и имеет все шансы стать первой.



· Это общество совершенно осмысленно отвергает однополярную гегемонию Запада – оно с ним взаимодействует, пытается извлечь выгоду из технологических стратегий, но в то же время по всему периметру китайской территории стоят фильтры, которые пропускают в китайское общество только то, что не грозит его разрушить – только то, что полезно Китаю.



· Китай настолько фундаментален в своем взаимодействии с Западом, прагматичен и непоколебим в своих установках, что дыхание захватывает. Для Китая Запад – "одно из", в то время как для многих из нас Запад либо "все", либо "зло". Китайцы не ненавидят Запад, не стремятся разрушить, но и не считают его особенно важным. По большому счету, им на Запад плевать – скорее, западная цивилизация вызывает у них вежливый интерес.



· Китай не зависит от Запада – она вступает во взаимодействие. Как только они замечают, что эта гегемония проникает в китайское общество, они обрубают канал.



· Примечательно, что в Китае выборов нет. Везде выборы – это фарс, и китайцы решили не тратить на это время и силы.



· Они идут своим путем. Прелесть Китая в том, что он гарантирует нам многополярный мир. Есть что-то гипнотическое в спокойствии Китае в утверждении своего собственного могущества, которое распространяется по планете. Они действуют по другому алгоритму, перед ними бессильны заклинания "права человека" и "гражданское общество". Они могут выслушать вас, но им это абсолютно все равно.



· Эта цивилизация создает неснимаемый полюс, который уже не будет западным. Они создали возможность выбора для всех остальных – Индии, исламского мира, нашего… У них совсем другая культура, другие ценности и другая еда – они совершенно другие, но они не потерпят гегемонии. А это значит, эта гегемония перестает действовать, это уже не глобальная, а локальная гегемония. Они возьмут на себя фундаментальную нагрузку по поддержанию многополярного мира. Если они создают свою гегемонию, она будет совершенно иной – они пока не спешат этого делать, и готовы рационально признавать интересы других цивилизаций, если они готовы доказать свою состоятельность.



· Это шанс. Это не значит, что они безвредные и заведомо дружественные – с этой силой надо быть крайне осторожными. Если мы хотим сохранить наши территории, надо быть предельно бдительными. Мощь Китая должна нас стимулировать быть лучше.





