 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 04.01.2019
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18:57  Неснимаемая, нарастающая мощь Китая. Глобализму пришел конец, - А.Дугин
18:53  Русский мир как предчувствие, - Евг.Фатеев
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14:32  Как вернуть русских в Россию, - Евг.Крутиков
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10:46  Узбекистан и Казахстан договорились о транзите газа через территорию РК
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Четверг, 03.01.2019
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00:32  Как генерал Ермолов чуть не стал шахом Персии
Среда, 02.01.2019
23:21  Умер советский певец и музыкант Крис Кельми. "Замыкая круг"...
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18:38  Умнее будут? В Казахстане заменили заочную форму обучения на систему part time
18:36  В Москве и области выросла стоимость трудового патента для мигрантов
18:31  "Мы - братва. Мы - банда". Новогоднее поздравление от Карагандинской академии КазМВД
18:29  "Состоялись мои знаковые визиты в Москву, Пекин, Вашингтон, Брюссель"... Елбасы нашел с чем поздравить народ
18:26  Абэ анонсировал получение 4-х Курил. В придачу с Путина-саном?
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12:45  Рахмон назвал 2018 год "поистине историческим" для таджикистанцев
12:31  Гуманистические способы вырывания ногтей? Глава МВД Таджикистана Рахимзода защитил докторскую диссертацию
12:28  Очередной русский СПГ-газовоз спасает американцев от холода
12:23  Операция "Свадьба". Узбекские джихадисты-"беженцы" готовили "кердык" Швеции
12:21  Казах Мысабеков из села Турмаганбет построил баню из выпитых бутылок водки
12:16  РосАстролог Глоба предсказал переворот в Туркменистане
12:01  "Страна – как лучезарный рай!" Аркадаг поздравил туркмен с Новым Годом своими стихами
11:56  Казахстан повышает размер пенсий. На целых 2%
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01:30  Кто и за сколько охраняет французскую кубышку узб-рос-олигарха Искандера Махмудова
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Неснимаемая, нарастающая мощь Китая. Глобализму пришел конец, - А.Дугин
18:57 04.01.2019

Неснимаемая, нарастающая мощь Китая
глобализму пришел конец

Александр Дугин

О том, что представляет собой современный Китай. В чем преимущество КНР перед другими странами мира. Почему в Китае нет выборов. Почему для китайцев западная цивилизация не кажется чем-то особо значимым. Почему расцвет Китая дарит России исторический шанс, который нельзя упустить.

· То, что представляет из себя современное китайское общество, вселяет колоссальный оптимизм. Это общество, способное на стратегическое планирование, постановку и решение долговременных задач. Это общество очень рационально, очень последовательно и одновременно очень трезво использует собственные ресурсы. Это полуторамиллиардное население, которое является второй экономикой мира и имеет все шансы стать первой.

· Это общество совершенно осмысленно отвергает однополярную гегемонию Запада – оно с ним взаимодействует, пытается извлечь выгоду из технологических стратегий, но в то же время по всему периметру китайской территории стоят фильтры, которые пропускают в китайское общество только то, что не грозит его разрушить – только то, что полезно Китаю.

· Китай настолько фундаментален в своем взаимодействии с Западом, прагматичен и непоколебим в своих установках, что дыхание захватывает. Для Китая Запад – "одно из", в то время как для многих из нас Запад либо "все", либо "зло". Китайцы не ненавидят Запад, не стремятся разрушить, но и не считают его особенно важным. По большому счету, им на Запад плевать – скорее, западная цивилизация вызывает у них вежливый интерес.

· Китай не зависит от Запада – она вступает во взаимодействие. Как только они замечают, что эта гегемония проникает в китайское общество, они обрубают канал.

· Примечательно, что в Китае выборов нет. Везде выборы – это фарс, и китайцы решили не тратить на это время и силы.

· Они идут своим путем. Прелесть Китая в том, что он гарантирует нам многополярный мир. Есть что-то гипнотическое в спокойствии Китае в утверждении своего собственного могущества, которое распространяется по планете. Они действуют по другому алгоритму, перед ними бессильны заклинания "права человека" и "гражданское общество". Они могут выслушать вас, но им это абсолютно все равно.

· Эта цивилизация создает неснимаемый полюс, который уже не будет западным. Они создали возможность выбора для всех остальных – Индии, исламского мира, нашего… У них совсем другая культура, другие ценности и другая еда – они совершенно другие, но они не потерпят гегемонии. А это значит, эта гегемония перестает действовать, это уже не глобальная, а локальная гегемония. Они возьмут на себя фундаментальную нагрузку по поддержанию многополярного мира. Если они создают свою гегемонию, она будет совершенно иной – они пока не спешат этого делать, и готовы рационально признавать интересы других цивилизаций, если они готовы доказать свою состоятельность.

· Это шанс. Это не значит, что они безвредные и заведомо дружественные – с этой силой надо быть крайне осторожными. Если мы хотим сохранить наши территории, надо быть предельно бдительными. Мощь Китая должна нас стимулировать быть лучше.


Источник - Завтра
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