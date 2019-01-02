Умер Народный артист России киноактер Иван Бортник ("Промокашка" из "Место встречи изменить нельзя")

10:46 05.01.2019

"Последний великий артист": друг Ивана Бортника о его смерти

Актер Иван Бортник скончался на 80-м году жизни.



Российский актер Владислав Маленко прокомментировал информацию о смерти Ивана Бортника.



"Ушел мой близкий друг, с которым мы были вместе очень много-много лет. Это последний великий русский артист", - сказал артист.



По словам Маленко, сейчас он находится в Испании и уже занимается организацией вылета в Россию, чтобы проститься с артистом.



Актер Иван Бортник скончался на 80-м году жизни. Причины смерти пока неизвестны. Он снялся во множестве советских и российских фильмов, среди которых легендарная картина "Место встречи изменить нельзя", "Иван да Марья", а также "Зеркало героя" и "Антикиллер".