Таджикских врачей обязали выучить наизусть гимн медработников

11:05 05.01.2019

Таджикских медиков обязали учить наизусть слова профессионального гимна. Министр здравоохранения и социальной защиты Таджикистана распорядился во всех мероприятиях исполнять профессиональный гимн медицинских работников в соответствии с утвержденным текстом и музыкальной редакцией.



Согласно приказу главы республиканского Минздрава, копия которого есть в распоряжении Радио Озоди, медиков, которые отказываются исполнять гимн или искажают его текст, ждет суровое наказание. О каком наказании идет речь - пока неизвестно.



Таджикский врач Дилшод Каримов поведал Радио Озоди, что с нового года во всех медучреждениях утренняя пятиминутка начинается с вопроса – "А Вы выучили наизусть гимн медработников Таджикистана?". В некоторых клиниках и больницах, по его словам, врачей предупредили: знание текста гимна будет учитываться при присвоении квалификационной категории.



Автором гимна медицинских работников Таджикистана является поэт Орзу Исоев, музыку сочинил Даврони Рахматзод, официальный исполнитель - известный певец Валиджон Азизов. Поэт Орзу Исоев сказал, что он две недели работал над текстом гимна медработников.



Поэт Орзу Исоев - автор гимна медработников Таджикистана

Поэт Орзу Исоев - автор гимна медработников Таджикистана

Жители Таджикистана часто жалуются на низкое качество и неполный объем медпомощи в лечебных учреждениях страны. К тому же власти недовольны нецелевым использованием и присвоением бюджетных средств, вымогательством и коррупцией в сфере здравоохранения. Генеральная прокуратура Таджикистана в конце прошлого года подвергла жесткой критике эту сферу за коррупцию. В прошлом году, по данным надзорного ведомства, за выявленные недостатки были оштрафованы 92 медика, в отношении 42 возбуждены уголовные дела. "В большинстве случаев в государственных службах здравоохранения нарушается право граждан на охрану здоровья", - отмечают в Генпрокуратуре.



В прошлом году Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана уволил имам-хатиба мечети в Пенджикенте за незнание национального гимна. .

Местные эксперты говорят, что Минздраву необходимо больше уделить внимание качеству медпомощи и повышению квалификации медиков. "Многие врачи в Таджикистане не усовершенствуют свои навыки и знания. Каждый врач хотя бы один раз в пять лет должен пройти курс повышения квалификации, ведь наука не стоит на месте. В России мы почти каждый месяц проходим какой-то специальный курс, по окончании которого выдается сертификат. Врача, не прошедшего курс, не допускают к пациенту. Такая практика должна быть введена и в Таджикистане", - говорит живущий в Москве таджикский врач Абдулло Давлатов.



В Таджикистане в прошлом всех школьников, студентов, предподавателей и работников госучреждений обязали учить наизусть слова государственного гимна. В прошлом году Комитет по делам религии, упорядочению традиций и обрядов Таджикистана уволил имам-хатиба мечети в Пенджикенте за незнание национального гимна. Священнослужитель рассказал 27 августа в беседе с Радио Озоди, что только сейчас его уведомили о том, что он не имеет права занимать должность имам-хатиба из-за незнания национального гимна страны, поэтому на его место назначен другой религиозный деятель.



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