Для борьбы с пытками в милиции Кыргызстана установили прозрачные комнаты допросов

11:08 05.01.2019

В нескольких отделениях милиции в Кыргызстане появились комнаты допроса c прозрачными стенами, системой видео и аудиофиксации. Все происходящее будет записываться. Записи поступают в МВД и Генеральную прокуратуру. Это начало борьбы с пытками в правоохранительной системе. Все, что происходило, раньше было почти невозможно доказать. Ситуацию попытались исправить.



"Мы попытались оснастить это отделение милиции всем необходимым. Новым программным обеспечением, зеркальными окнами, звукозаписывающим оборудованием. Всем что может помочь сократить пытки в таких местах", – рассказал Эдуард Ауэр, посол Евросоюза в Кыргызстане.



Шесть прозрачных кабинетов с аудио и видеозаписью. Файлы доступны начальнику РОВД, министру внутренних дел, также автоматических они отправляются в Генпрокуратуру. Видео допросов автоматически загружается на виртуальное облако, поэтому исчезнуть не может.



"В данное время такой же проект проводится в Сокулукском районе, на этапе завершения. В городе Ош и в Карасуйском районе. Дальнейшее развитие будет зависеть от того как мы будем спонсировать счет из бюджета", – рассказал министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев.



Все происходящее выводится на главный экран в холле. Родственники задержанных могут наблюдать за тем, как проходит допрос. В каждой комнате и в коридорах стенды с рекомендациями юристов.



"Именно в таких условиях создавая прозрачность невозможность скрыть какую-то информацию мы можем добиться того, чтобы работа правоохранительных органов, работа на всех этапах вплоть до судебного процесса она была прозрачной, в рамках закона", – рассказывает депутат парламента Кыргызстана Наталья Никитенко.



Пилотный проект запускали среди отделений, где в прошлом было зафиксировано наибольшее число нарушений прав человека. Свердловское РОВД Бишкека было в лидерах по количеству жалоб.



"Пилотный проект начинается именно со свердловского РОВД. Это, наверное, не спроста. Моя правозащитная деятельность связана с фактами именно, которые были совершены сотрудниками свердловского РОВД. Это 2008, 2007 годы. У нас по всему Кыргызстану 25-30 процентов были сотрудники свердловского РОВД", – рассказывает правозащитница Азиза Абдирасулова.



Правозащитники отмечают, что пытки уже давно вышли за пределы зданий милиции. Выбивают признательные показания в машинах, на улице. Новая система этого не исправит, но хотя бы внутри РОВД поможет обеспечить безопасность задержанным.



"Первая камера стоит прямо у входа, когда человек заходит фиксируется лицо, идет видеофиксация лица, время, когда он поступает в данное помещение, именно в свердловское РОВД. После по камере в коридоре мы видим в какое помещение его заводят. Мы отслеживаем, чтобы его не увели наверх, не вывели на улицу обратно. После этого в каждом кабинете установлены тоже камеры", – рассказывает Азамат Шамбилов, глава представительства Международной тюремной реформы PRI.



Защищает система и самих милиционеров. Ложные заявления о пытках станут невозможны. Перемены должны стать только началом реформы МВД.