В Таджикистане вновь ограничен доступ к социальным сетям

11:21 05.01.2019

Во второй половине дня, 3 января, популярные в Таджикистане социальные сети – Facebook, Instagram, VK, Одноклассники - были заблокированы, сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) в пятницу.



Некоторые мессенджеры также работают с перебоями.



О том, что доступ в соцсети ограничен, первыми написали пользователи Facebook. Через некоторое время заблокированными оказались и другие соцсети. Проблемы возникли также с отправкой голосовых сообщений в мессенджере WhatsАpp.



В нескольких компаниях, предоставляющих интернет-услуги, подтвердили, что есть проблемы с доступом к соцсетям и нескольким новостным порталам. Но указали, что перебои происходят по независящим от них причинам.