Елочка, гори! Москва икает от пережора, - Эдуард Лимонов

11:25 05.01.2019

Москве не хватает лишений

новогодние пожелания

Эдуард Лимонов



Новый год довольно противный, ленивый, текут первые дни... Москва богатая, вылизанная на деньги, отобранные за парковки, наетая, не Москва, а жирно-сволочное поселение. Сон сытого буржуя, а не Москва.



Москва икает от пережора.



(Ясно, есть и бедняки, но они стесняются себя).



Населена столица людьми, которых во времена Виктора Анпилова или генерала Макашова, например, такое впечатление что и в природе не существовало.



Все движется, время вытеснило лучшие виды, остались скорее худшие.



Москве не хватает испытаний, лишений, невзгод, жестоких врагов.



Надеемся, что в случае несчастий народ быстро улучшится, подобреет, похрабреет и будет свирепо разрывать врагов.



Дай нам Бог свирепых правильных времен на дворе. Скорее бы наступили. Я давно понял, что понятие "счастье" -понятие деструктивное, отрицательное. Счастье - это отупение, это черствость, это крайний эгоизм.



В трудные времена люди лучше.



Да минует вас отупение счастья!



Да оставят вас назойливые близкие!



Да будет вам множество проблем. Да будете вы одиноки и трагичны!



Дай вам Бог тюрьмы и сумы и предательства близких! Вот тогда-то вы и выясните,чего вы стоите. Сколько вы стоите!