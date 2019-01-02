|Елочка, гори! Москва икает от пережора, - Эдуард Лимонов
11:25 05.01.2019
Москве не хватает лишений
новогодние пожелания
Эдуард Лимонов
Новый год довольно противный, ленивый, текут первые дни... Москва богатая, вылизанная на деньги, отобранные за парковки, наетая, не Москва, а жирно-сволочное поселение. Сон сытого буржуя, а не Москва.
Москва икает от пережора.
(Ясно, есть и бедняки, но они стесняются себя).
Населена столица людьми, которых во времена Виктора Анпилова или генерала Макашова, например, такое впечатление что и в природе не существовало.
Все движется, время вытеснило лучшие виды, остались скорее худшие.
Москве не хватает испытаний, лишений, невзгод, жестоких врагов.
Надеемся, что в случае несчастий народ быстро улучшится, подобреет, похрабреет и будет свирепо разрывать врагов.
Дай нам Бог свирепых правильных времен на дворе. Скорее бы наступили. Я давно понял, что понятие "счастье" -понятие деструктивное, отрицательное. Счастье - это отупение, это черствость, это крайний эгоизм.
В трудные времена люди лучше.
Да минует вас отупение счастья!
Да оставят вас назойливые близкие!
Да будет вам множество проблем. Да будете вы одиноки и трагичны!
Дай вам Бог тюрьмы и сумы и предательства близких! Вот тогда-то вы и выясните,чего вы стоите. Сколько вы стоите!