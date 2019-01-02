|Первоходок 2019-го. За взятку задержан глава Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Казахстана
12:28 05.01.2019
За взятку задержан чиновник Министерства общественного развития
Взятка в 1,9 млн тенге предназначалась за покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации.
На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента по связям с общественностью Арман Бердалин сообщил о задержании чиновника из Министерства общественного развития РК за взятку в 1,9 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.
"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астане задержан председатель Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК, который при пособничестве руководителя управления экономики и финансов комитета получил взятку в размере 1,9 млн тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации", - сказал он.
По его словам, глава комитета уже дал признательные показания.
"Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится досудебное расследование", - уточнил А. Бердалин.
При этом имен и фамилий директор департамента Нацбюро не стал разглашать.
Оксана Скибан, Астана
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Джанаханов Кайсар Кадырович
Дата рождения: 19.07.1972
Место рождения: КазССР; Тургайская область; Амангельдинский район; с. Буйректал
Владение языками: Казахский, русский
Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинский государственный университет имени Абая (1997) Политолог
Трудовой стаж:
Учитель средней школы (1989);
Специалист ИВЦ Семейской железной дороги (1997-1998);
Ведущий специалист департамента малого бизнеса гор. Алматы (1998);
Учитель средней школы (1999-2001);
Ведущий, главный специалист МКИОС Республики Казахстан (2002-2003);
Начальник отдела электронной прессы Министерства информации Республики Казахстан (2003-2004);
Главный эксперт, заведующий сектором социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-11.2004);
Заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (11.2004-08.2005);
Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.2005-02.2006);
Заместитель, первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (02.2006-05.2006);
Исполнительный директор ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnergy" (05.2006-02.2007);
Заместитель директора департамента по управлению человеческими ресурсами АО "Холдинг "Самрук" (02.2007-09.2007);
Заместитель генерального директора - директор ИАЦ АО "Рауан Медиа Групп", исполнительный директор ОФ "KazEnergy" (09.2007-11.2008);
Заместитель председателя правления АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа" (11.2008-12.2009);
Генеральный директор медиахолдинга "НУР-медиа" (12.2009-2011);
Генеральный директор телеканала "Астана" (12.2011-02.2012);
Руководитель пресс-службы Мажилиса Парламента Республики Казахстан (02.2012-05.2012);
Главный редактор казахстанской газеты "Литер", генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Литер" (05.2012-10.2014);
Генеральный директор ТОО "Казпресс" (10.2014-09.2017);
Директор - главный редактор ТОО "Газета "Литер" (с 09.2017), Генеральный директор ТОО "Комсомольская правда в Казахстане"
С 2018 - и.о. председателя Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Республики Казахстан