Первоходок 2019-го. За взятку задержан глава Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Казахстана

12:28 05.01.2019

За взятку задержан чиновник Министерства общественного развития

Взятка в 1,9 млн тенге предназначалась за покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации.



На брифинге в Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции директор департамента по связям с общественностью Арман Бердалин сообщил о задержании чиновника из Министерства общественного развития РК за взятку в 1,9 млн тенге, передает корреспондент Zakon.kz.



"Департаментом Нацбюро по противодействию коррупции по городу Астане задержан председатель Комитета общественного согласия Министерства общественного развития РК, который при пособничестве руководителя управления экономики и финансов комитета получил взятку в размере 1,9 млн тенге за общее покровительство и дополнительное финансирование подведомственной организации", - сказал он.

По его словам, глава комитета уже дал признательные показания.



"Судом в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводится досудебное расследование", - уточнил А. Бердалин.



При этом имен и фамилий директор департамента Нацбюро не стал разглашать.



Оксана Скибан, Астана



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Джанаханов Кайсар Кадырович



Дата рождения: 19.07.1972



Место рождения: КазССР; Тургайская область; Амангельдинский район; с. Буйректал



Владение языками: Казахский, русский



Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинский государственный университет имени Абая (1997) Политолог



Трудовой стаж:

Учитель средней школы (1989);

Специалист ИВЦ Семейской железной дороги (1997-1998);

Ведущий специалист департамента малого бизнеса гор. Алматы (1998);

Учитель средней школы (1999-2001);

Ведущий, главный специалист МКИОС Республики Казахстан (2002-2003);

Начальник отдела электронной прессы Министерства информации Республики Казахстан (2003-2004);

Главный эксперт, заведующий сектором социально-политического отдела Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-11.2004);

Заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (11.2004-08.2005);

Председатель Комитета информации и архивов Министерства культуры, информации и спорта Республики Казахстан (08.2005-02.2006);

Заместитель, первый заместитель заведующего социально-политическим отделом Администрации Президента Республики Казахстан (02.2006-05.2006);

Исполнительный директор ОЮЛ "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnergy" (05.2006-02.2007);

Заместитель директора департамента по управлению человеческими ресурсами АО "Холдинг "Самрук" (02.2007-09.2007);

Заместитель генерального директора - директор ИАЦ АО "Рауан Медиа Групп", исполнительный директор ОФ "KazEnergy" (09.2007-11.2008);

Заместитель председателя правления АО "Национальный информационный холдинг "Арна Медиа" (11.2008-12.2009);

Генеральный директор медиахолдинга "НУР-медиа" (12.2009-2011);

Генеральный директор телеканала "Астана" (12.2011-02.2012);

Руководитель пресс-службы Мажилиса Парламента Республики Казахстан (02.2012-05.2012);

Главный редактор казахстанской газеты "Литер", генеральный директор товарищества с ограниченной ответственностью "Литер" (05.2012-10.2014);

Генеральный директор ТОО "Казпресс" (10.2014-09.2017);

Директор - главный редактор ТОО "Газета "Литер" (с 09.2017), Генеральный директор ТОО "Комсомольская правда в Казахстане"



С 2018 - и.о. председателя Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Республики Казахстан