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"Банда" лишилась "пахана". Сменен глава оскандалившейся Карагандинской академии МВД
12:32 05.01.2019

Скандал в Карагандинской академии МВД: сменился ее руководитель
Экс-глава этого учебного заведения уволен из органов внутренних дел.

В Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова назначен новый начальник. Им стал полковник полиции Акынкали Дарменов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

4 января заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов представил нового руководителя личному составу Академии.

Дарменов Акынкали Даутбаевич родился в 1978 году в Костанайской области. Является выпускником Алматинского юридического института МВД Республики Казахстан, окончил адъюнктуру Академии МВД, кандидат юридических наук.

В 2008 году обучался в Европейском Центре исследований по вопросам безопасности им. Дж. К. Маршалла в Германии.

В 2012 году окончил Кембриджский университет в Великобритании по государственной программе "Болашак".

"Дарменов А.Д. обладает достаточным опытом в научно-преподавательской сфере, прошел путь от рядового следователя до начальника Департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан. Генерал-майор полиции Кенжетаев Д.Т., ранее занимавший должность начальника Академии, уволен из органов внутренних дел", – отмечено в сообщении пресс-службы МВД.
31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса было записано поздравление, в котором мужчина призывает "пользоваться связями" и называет свое окружение "бандой".

По решению дисциплинарной комиссии полицейского из скандального видеоролика уволили, а его непосредственные руководители и руководство учебного заведения были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

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Источник - Zakon.kz
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