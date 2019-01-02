"Банда" лишилась "пахана". Сменен глава оскандалившейся Карагандинской академии МВД

12:32 05.01.2019

Скандал в Карагандинской академии МВД: сменился ее руководитель

Экс-глава этого учебного заведения уволен из органов внутренних дел.



В Карагандинской академии МВД имени Баримбека Бейсенова назначен новый начальник. Им стал полковник полиции Акынкали Дарменов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.



4 января заместитель министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов представил нового руководителя личному составу Академии.



Дарменов Акынкали Даутбаевич родился в 1978 году в Костанайской области. Является выпускником Алматинского юридического института МВД Республики Казахстан, окончил адъюнктуру Академии МВД, кандидат юридических наук.



В 2008 году обучался в Европейском Центре исследований по вопросам безопасности им. Дж. К. Маршалла в Германии.



В 2012 году окончил Кембриджский университет в Великобритании по государственной программе "Болашак".



"Дарменов А.Д. обладает достаточным опытом в научно-преподавательской сфере, прошел путь от рядового следователя до начальника Департамента кадровой политики МВД Республики Казахстан. Генерал-майор полиции Кенжетаев Д.Т., ранее занимавший должность начальника Академии, уволен из органов внутренних дел", – отмечено в сообщении пресс-службы МВД.

31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса было записано поздравление, в котором мужчина призывает "пользоваться связями" и называет свое окружение "бандой".



По решению дисциплинарной комиссии полицейского из скандального видеоролика уволили, а его непосредственные руководители и руководство учебного заведения были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.