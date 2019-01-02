 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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С тухмосом! Константинопольский попик Варфоломейка учредил на Украине новую "церковь"
14:51 05.01.2019

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины

Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры - Православной церкви Украины. Перед подписанием документа состоялся молебен с участием украинских политиков.

Церемонию транслировали в прямом эфире украинские телеканалы.

На ней присутствовали президент Украины Петр Порошенко, глава МИД Павел Климкин, спикер Рады Андрей Парубий, глава ПЦУ митрополит Епифаний, а также другие украинские политики и священники.

В декабре Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний (Думенко).

Сообщалось, что константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой украинской церкви Епифанию 6 января. В конце декабря Варфоломей во время разговора с детьми пошутил, что за предоставление автокефалии украинской церкви он взял с фабрики Порошенко "много конфет и шоколада".

В Русской православной церкви заявили, что создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество еще дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

Источник - russian.rt.com
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