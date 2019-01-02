Какие банки выбирают казахстанцы для своих сбережений

16:26 05.01.2019

Крупные игроки давно получили огромный вотум доверия от казахстанцев в виде большого объема вкладов, благодаря чему топ-10 банков по вкладам физических лиц контролирует долю рынка в 88,4% (без учета Жилстройсбербанка).



Итак, 10 коммерческих банков с самым внушительным портфелем сбережений физических лиц (по данным Национального банка с января по ноябрь 2018 года):



Самым крупным финансовым институтом по объему вкладов населения является Народный банк. Игрок по итогам ноября занимает долю в 38,3% на рынке вкладов физических лиц, здесь хранится 3,2 трлн тенге. В начале года в тогда еще двух отдельных финансовых институтах – Халыке и Казкоме – население хранило чуть больше 3 трлн тенге.



На втором месте находится Kaspi Bank, вклады населения в котором в этом году превысили 1 трлн тенге. Казахстанцы с января увеличили свои сбережения в этом институте почти на 22%. Kaspi по этому показателю занимает 12,5% доли рынка.



Третье место занимает "дочка" российского Сбербанка. За 11 месяцев объем вкладов физлиц в этом институте вырос на 5,25% до 736 млрд тенге.



Банк ЦентрКредит увеличил депозитный портфель физических лиц за указанный период на 9,5% до 568 млрд тенге. БЦК занимает 4 место по популярности среди казахстанцев при выборе банка для своих сбережений.



ForteBank находится на 5 месте по предпочтениям казахстанцев. За 11 месяцев банк увеличил объем вкладов физлиц на почти на 7%. Здесь хранится 492 млрд тенге сбережений физических лиц.



6-е место занимает Цеснабанк. За 11 месяцев портфель физлиц снизился на 42,6%, за это время казахстанцы вывели из банка почти 295 млрд тенге. Это связано с произошедшей сентябрьской паникой. Отток вкладов физических лиц несмотря на стабильную ситуацию в финансовом институте продолжался всю осень. С сентября по ноябрь объем вкладов физлиц в банке снизился на 43,5%. На начало декабря в банке было сосредоточено 397 млрд тенге сбережений населения.



На 7 месте по популярности среди населения находится Евразийский Банк. Здесь хранится 384,7 млрд тенге сбережений физических лиц, увеличившись с начала года почти на 8%.



8 место занимает АТФ Банк, в котором вклады физлиц составляют 358,7 млрд тенге. С начала года они приросли на 1,2%.



Bank RBK занимает 9 место. Объем вкладов населения в банке составляет 138,4 млрд тенге, за 11 месяцев этот показатель вырос на 17,2%.



10 место занимает Нурбанк, в этом банке хранится почти 108 млрд тенге сбережений населения, с начала года их объем вырос на 4,9%.



Если для населения вклады остаются самым простым и понятным инструментом сбережений, то для банков – это источник фондирования и сейчас, пожалуй, основной. Для того, чтобы уравновесить интересы вкладчиков и банкиров, регулятор в прошлом году внедрил новый вид вкладов – сберегательные. Они предполагают повышенные ставки (до 13,5%), но и высокую дисциплину. Клиенты, желающие закрыть вклад раньше времени, должны за месяц уведомлять банк и только после этого забирать свои деньги. При этом вознаграждение будет пересчитываться по ставке, которая предусмотрена для вкладов до востребования (до 0,1%). В таких условиях доверие к финансовым институтам должно быть на высоком уровне. И, как утверждают в Нацбанке, сегодня сделано все для того, чтобы на рынке действовали исключительно добросовестные игроки, в связи с чем с нового года будут применяться новые подходы к надзору, направление на выявление и урегулирование проблемных банков.