 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Фигуриста Дениса Тена убили по заказу?..
16:35 05.01.2019

Мать Дениса Тена поддерживает версию о заказном характере убийства сына
Оксана Тен выступила в суде

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. Сегодня выступила мать спортсмена. Оксана Тен поддерживает версию о заказном характере убийства ее сына.

"После составления всех схем по результатам допроса и видео, мое мнение – это заказное убийство. Денис был очень занятым, день его был расписан по часам. 19 июля – не исключение, были расписаны встречи и тренировки. 21 июля он должен был ехать в Астану, где было запланировано его выступление. 22 июля мы должны были улетать в Канаду на тренировочный процесс", - сказала Оксана Тен.

Она рассказала о некоем Руслане Хайруллаеве, бывшем однокласснике Дениса.

29 июня 2018 года Дениса пригласила на открытие ресторана "Гедонист" Мадина Аманова. Директор ресторана – Руслан Хайруллаев, его одноклассник. Денис был крайне удивлен видеть его, и тем более в качестве руководителя заведения. Они не поддерживали связь, просто несколько раз переписывались в соцсетях", - сказала Оксана Тен.

18 июля Хайруллаев, по словам Оксаны Тен, заходил на работу к ее сыну и предложил встретиться 19 июля. Она считает, что Денис пообещал зайти в этот день в ресторан к Хайруллаеву.

"В 13:45 написал Хайруллаев и пригласил его на обед. Денис ответил, что не голоден, но написал, что заедет на 40 минут на чашку кофе. Это было в 13:48. Вся переписка зафиксирована в WhatsApp", - утверждает женщина.

Между тем позже в коридоре суда Руслан Хайруллаев заявил журналистам, что не желал спортсмену ничего плохого.

"Как я мог ему что-нибудь плохое желать, когда видел его во второй-третий раз? Он был добрый и искренний человек. Как я могу зло желать такому человеку?", - сказал Хайруллаев.

Он также добавил, что не знает, были ли у Дениса Тена враги.

"Я не настолько был близок с ним, чтобы знать о его врагах или каких-то интимных вещах", - пояснил Хайруллаев.

На вопрос одного из журналистов, удивлен ли он, что мать Тена "считает вас заказчиком преступления", Хайруллаев ответил, что это "право человека".

Напомним, 25 декабря на предварительных слушаниях представитель Оксаны Тен Нурлан Устемиров подал ходатайство, в котором попросил судью направить дело прокурору. Он заявил, что в деле "есть противоречия", которые "указывают на то, что преступление было заказное". В связи с этим он считает, что дело надо направить для разбирательства и привлечь организаторов преступления. Однако судья Кеншелик Абдельдинов не удовлетворил это ходатайство, сославшись на отсутствие обоснований.

Уголовное дело об убийстве Дениса Тена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря. На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая находится на 7 месяце беременности. Киясов обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Кудайбергенов – в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Толыбаева – в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1). Дело состоит из 38 томов.

Киясов и Кудайбергенов отказались от рассмотрения дела присяжными, а накануне в суде не признали свою вину в разбое и убийстве спортсмена.

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Прокурор рассказал в суде подробности нападения на Дениса Тена
Кудайбергенов удерживал спортсмена, а Киясов нанес ему два ножевых ранения

Прокурор Куандык Досов на судебном заседании в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматы по делу об убийстве Дениса Тена зачитал обвинительный акт, в котором озвучил подробности совершения преступления обвиняемыми Арманом Кудайбергеновым и Нуралы Киясовым.

"Денис Тен увидел, что неизвестные находятся возле его машины и крадут зеркала. Он попытался их остановить. В это время Кудайбергенов начал убегать в сторону улицы Байсеитовой. Тен догнал его, между ними завязалась потасовка. Кудайбергенов снял ремень со своих брюк, ударил Тена по лицу. Киясов достал из рюкзака нож, подбежал позади спортсмена. Чтобы скрыть кражу, у него возник умысел на убийство. Кудайбергенов удерживал Тена, а Киясов нанес ему два ножевых ранения в бедро", - озвучил версию произошедшего Куандык Досов.

Напомним, ранее на суде Кудайбергенов и Киясов не признали свою вину в разбое и убийстве спортсмена.

Уголовное дело об убийстве Дениса Тена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря. Процесс по делу начался 25 декабря. Тогда на предварительных слушаниях представитель Оксаны Тен Нурлан Устемиров подал ходатайство, в котором попросил судью направить дело прокурору. Он заявил, что в деле "есть противоречия", которые "указывают на то, что преступление было заказное". В связи с этим он считает, что дело надо направить для разбирательства и привлечь организаторов преступления. Однако судья Кеншелик Абдельдинов не удовлетворил это ходатайство, сославшись на отсутствие обоснований.

На скамье подсудимых – Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая находится на 7 месяце беременности. Киясов обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Кудайбергенов – в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Толыбаева – в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1). Дело состоит из 38 томов.

Киясов и Кудайбергенов отказались от рассмотрения дела присяжными.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

Данияр Молдабеков

Источник - vlast.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546695300
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