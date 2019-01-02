Поднебесный мега-бум. Китай впервые показал видео с своей супер-бомбой

16:51 05.01.2019

Китай показал собственную "мать всех бомб"

Изделие весит несколько тонн - из-за его размеров бомбардировщик может нести только одну такую бомбу за раз.



Китайская компания Norinco (China North Industries Corporation) впервые продемонстрировала снимки мощнейшей неядерной авиабомбы - китайской версии "матери всех бомб", сообщает ТАСС.



Как отмечает издание, такое название боеприпас получил из-за огромного разрушительного потенциала, который в своей силе уступает только ядерному оружию.



По данным издания, компания Norinco уже провела испытания возможностей произведенной ими авиабомбы, которая была сброшена с бомбардировщика H-6K и привела к гигантскому взрыву. При этом место проведения испытаний не указывается.



Изделие весит несколько тонн - из-за его размеров бомбардировщик может нести только одну такую бомбу за раз. По мнению аналитиков, она может достигать 5-6 м в длину. Однако эксперты отмечают, что, скорее всего, по размерам она уступает американскому аналогу, и это сделано специально, чтобы ее смог поднять H-6K. Некоторые специалисты также предположили, что она может быть термобарической, однако компания подтверждений этому не приводит.



В 2017 году американские ВВС обнародовали видеозапись испытаний 2003 года своей самой мощной неядерной бомбы GBU-43/B. Она также известна под названием "мать всех бомб". Запись была обнародована после того, как ВВС США сбросили GBU-43/B на позиции террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.