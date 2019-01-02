|"Казахавтодор" выставлен на торги. Налетай, всего 18,5 млрд тенге
17:02 05.01.2019
Стартовая цена за компанию - 18,5 млрд тенге.
ТОО "Казахавтодор" выставлено на торги на сайте gosreestr.kz, передает Zakon.kz.
Гарантийный взнос составляет 2,7 млрд тенге. Стартовая цена за компанию - 18,5 млрд тенге. Прием заявок будет осуществляться до 15 января 2019 года.
На данный момент "Казахавтодор" находится на балансе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
Предприятием обслуживается 23,5 тыс. км автодорог.
Приоритетные направления – это шесть международных коридоров, которые имеют стратегическое значение для Казахстана. В составе РГП "Казахавтодор" - 14 областных филиалов, 77 дорожно-эксплуатационных участка, 174 дорожно-эксплуатационных пункта, 7 лесопосадочных участков