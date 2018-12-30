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Евросоюз-2018: в экономике снова неуверенность, - П.Искендеров
17:16 05.01.2019

Торговля в американских долларах подвергает бизнес валютным и политическим рискам

Завершившийся 2018-й год стал одним из самых трудных для Европейского союза с момента его образования. Отличительными особенностями ситуации, имеющей предпосылки к обострению, являются три: комплексный характер кризиса, охватившего как финансово-экономические, так и общественно-политические стороны жизни; опережающее развитие кризисных явлений в ведущих странах-членах Евросоюза в сравнении с его периферией (молодой Европой); встроенность положения дел в ЕС в контекст отношений между другими центрами силы – США, Китаем, Россией.

Снижение темпов экономического роста в третьем квартале 2018 года по сравнению с аналогичным предшествующим периодом особенно заметно в Германии и Италии, входящих в число ведущих экономик ЕС. По данным аналитического доклада UBS Securities, в настоящее время существует риск сокращения ВВП Италии второй квартал подряд, что означает техническую рецессию. А Банк Англии, со своей стороны, предупредил, что выход Великобритании из Евросоюза без торгового соглашения с Брюсселем может привести к экономическому спаду в стране в 2019 году.

"Нет никаких сомнений, что экономика сейчас замедляется", – говорит главный экономист компании JPMorgan Брюс Кэсман. "В следующем году многое в мировой экономике может пойти не так", – подтверждает The Wall Street Journal.

Главным итогом 2018 года в финансовой жизни Евросоюза стало завершение Европейским центральным банком (ЕЦБ) программы "количественных смягчений" (QЕ), на которую было израсходовано в общей сложности 2,6 трлн евро в рамках покупки государственных облигаций европейских стран и других активов. Прекращение программы вновь ставит вопрос о векторе дальнейшего развития еврозоны и Европейского союза в целом. Как признает президент ЕЦБ Марио Драги, на протяжении последних четырех лет данная программа оставалась "единственным драйвером" восстановления европейской экономики после финансового кризиса 2007-2008 годов.

"Решение прекратить программу принято на фоне экономических прогнозов, которые в лучшем случае можно назвать сомнительными", – указывает агентство деловых новостей Bloomberg: темпы роста ВВП еврозоны в третьем квартале 2018 года сократились вдвое – до 0,2%. Это самый низкий показатель с 2014 года. "Есть внутренние проблемы еврозоны и проблемы в американской экономике, в целом есть риск замедления глобальной экономики в следующем году, особенно если не будет разрешен конфликт США и Китая", – подтверждает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай.

Теперь экономика ЕС оказывается фактически беззащитной перед лицом угроз, не менее серьезных, чем долговой кризис в Греции, на Кипре или в Италии. Марио Драги относит к числу негативных факторов для еврозоны геополитические проблемы, рост протекционизма и колебания на рынках.

Баланс рисков для единой европейской валюты движется в отрицательную сторону: лондонская The Financial Times особо выделяет эти слова Марио Драги на итоговой пресс-конференции 2018 года. "Риски для еврозоны продолжат концентрироваться вокруг итальянского госдолга, дефицита бюджета и торгового баланса Франции, а также Brexit, – говорит главный аналитик компании "БКС Премьер" Антон Покатович. – Наиболее пугающим, по нашим оценкам, является отсутствие на сегодняшний день адекватных решений для данных проблем в экономических блоках ЕС; это позволяет предполагать, что отсутствие монетарных стимулов со стороны ЕЦБ отзовется продолжением ослабления европейской экономки".

Последний месяц 2018 года ознаменовался еще одним показательным решением руководства ЕС, предвещающим новые коллизии во взаимоотношениях Евросоюза с Соединенными Штатами. Еврокомиссия обнародовала 5 декабря "дорожную карту" по расширению международной роли евро в торговле и финансовых потоках. Документ преследует цель сделать евро более привлекательным в международных расчетах и в глобальной финансовой системе, расширить применение евровалюты на рынках нефти и газа и в стратегических индустриях, в частности в самолетостроении.

"Пришла пора, когда евро должен развить свою глобальную роль. Евро должен отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны и поддерживать сбалансированный, основанный на правилах международный политический и экономический порядок", – убежден вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и социального диалога Валдис Домбровскис.

В обнародованных документах не говорится, естественно, о необходимости сломать гегемонию доллара, но это подразумевается. "Европейские компании по-прежнему торгуют в американских долларах на ключевых стратегических рынках, зачастую даже если торгуют между собой. Это подвергает бизнес валютным и политическим рискам, таким как односторонние решения, которые напрямую затрагивают долларовые транзакции", – подчеркивает Еврокомиссия.

Еще более откровенно высказываются европейские эксперты. В частности, аналитики Центра за европейскую реформу отмечают, что администрация президента США Дональда Трампа "превращает экономическую политику в оружие, из-за чего положение евро на мировых рынках становится вопросом внешней политики, а не просто экономики".

"Если и когда наступит очередной кризис, реальной проблемой станут не ошибки реагирования на него, а отсутствие специальных инструментов для его предотвращения", – пишет лондонская The Financial Times.

В ближайшим будущем основным фактором динамики международных экономических отношений может стать углубление торговых противоречий между США и ЕС.

(Продолжение следует)
ПЕТР ИСКЕНДЕРОВ | 30.12.2018

Источник - fondsk.ru
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