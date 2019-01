Афганистан как символ упадка Американской империи, - New York Times

17:23 05.01.2019

В "New York Times" вышла забавная статья про то, что в Афганистане все пропало и надо выводить войска. Так сказать в "поддержку" заявлений Трампа о том, что контингент надо сократить в два раза



Colonel Cassad, aurora.network, 3 января 18



Афганистан как символ упадка Американской империи

Стремление президента Трампа вывести половину американских военнослужащих из Афганистана вызвало новое беспокойство относительно его "импульсивного поведения". Особенно с учетом одновременного решения уйти из Сирии, пишет на страницах "The New York Times" старший научный сотрудник Центра новых подходов к обеспечению безопасности США и публицист Роберт Каплан. Тем не менее, по его мнению, сокращение афганской миссии неизбежно. Более того, вскоре может наступить момент, когда американские Вооруженные силы полностью покинут эту страну.

"Ни одна другая страна в мире не символизирует упадок американской империи столь ярко, как Афганистан. Победа над "Талибаном"* фактически невозможна, и шансы на то, что после ухода американцев в стране сохранится демократия, очень малы. Это те факты, которое политическое сообщество в Вашингтоне почти не в состоянии принять" - отмечает автор статьи

В то время как Китай, Пакистан, Индия и Иран разрабатывают энергетические проекты в самом Афганистане и соседних регионах, США не имеют заметного коммерческого будущего в этой стране. Несмотря на то, что Вашингтон ежегодно тратит там $45 млрд.



"Общие военные издержки c учетом долгосрочных факторов могут достигать $2 трлн. Все это идет на поддержку "нестабильного правительства", которое может распасться, как только ему перестанут оказывать помощь. При этом большая часть страны все так же управляется племенами, полевыми командирами и мафиозными структурами, которые контролируют наркоторговлю" - обращает внимание аналитик

Между тем, по словам Каплана, все могло бы сложиться иначе. США нужно было заняться восстановлением Афганистана, а не вторгаться в Ирак в 2003 году, или воспользоваться альтернативными военными подходами, чтобы преодолеть раскол внутри страны.



Вашингтон уделял слишком много внимания электоральному процессу в Кабуле и не делал достаточно для решения насущных проблем. В первую очередь речь идет о повышении инфраструктурных и сельскохозяйственных стандартов, которые существовали в стране с 1950-ых годов до "советского вторжения".

"Талибы, способствовавшие теракту 11 сентября 2001 года, продолжают одерживать одну победу за другой. Без серьезных мирных переговоров они могут сместить поддерживаемое американцами правительство" - считает автор статьи

Он предполагает, что как раз в этом и кроется настоящая причина, почему США продолжают так активно вкладываться в Афганистан. Пентагон пугает повторение 1975 года, когда запаниковавшие южные вьетнамцы бежали из Сайгона после ухода американской армии, и вьетконговцы вступили в город.

"Вооруженные силы США начали отходить от этого унижения только после победы в Персидском заливе в 1991 году. Внезапный вывод войск из Афганистана может стать новым символом утраты американской жесткой силы" - подчеркивает Каплан.

Существует также опасение, что хаос в Афганистане может вновь превратить его в убежище для международной террористической группы, которая решит провести теракт, подобный тому, что произошел 11 сентября 2001 года. Хотя площадкой для такой организации вполне могут стать Йемен, Сомали и ряд других стран.



"Между тем вполне вероятно, что китайцы, пакистанцы, русские, индийцы и иранцы получают большую выгоду от американского военного присутствия в Афганистане, чем сами США. Наше присутствие может обеспечить достаточную безопасность для создания их транспортных коридоров и одновременно помогает России защищать свою южную границу от исламского терроризма. Таким образом наши соперники строят собственные империи на спине нашей ослабевающей империи" - рассуждает Каплан

"Обязаны ли США остаться в Афганистане? Нет, если их идеалы оказываются недостижимыми. Тратить миллиарды и держать тысячи солдат в стране, где конфликту не видно конца лишь для того, чтобы усугубить кризис внутри ее - это неприемлемая политика" - убежден эксперт. На его взгляд, даже небольшую часть денег, вкладываемых в афганскую операцию, лучше потратить на развитие инфраструктуры в Азии

Например, на строительство терминалов для хранения сжиженного природного газа и портов двойного назначения во Вьетнаме, чтобы составить конкуренцию китайскому проекту "Один пояс и один путь".



"Вывод американских войск не должен быть неожиданным. Необходимо снизить издержки и дать переговорщикам время, чтобы договориться с союзниками. Все это должно проходить без публичного оглашения сроков, чтобы держать в неведении "противников" США" - отмечает публицист

"Но будем откровенны: Афганистан напоминает огромные и невероятно дорогие авианосцы, которые мы продолжаем строить. Они становятся все более устаревшими в эпоху передовых ракетных технологий и сверхзвукового оружия. Это имперский рудимент, и пришло время с ним расстаться" - заключает Роберт Каплан.



Автор конечно прав в том вопросе, что ситуация уже давно в тупике, но сказать открыто, что все закончится также как во Вьетнаме, вашингтонский истеблишмент еще не готов. Трамп в этом отношении является тем человеком, который может сказать то, о чем другие говорить пока стесняются, ведь признание поражения в войне с Талибаном нанесет не только военно-политический, но и прежде всего имиджевый удар по США и их военной машине. Признать, что 7000 убитых, более 40 000 раненых, триллионы долларов и огромное кол-во погибших афганских военных и гражданских были для того, чтобы Талибан снова вернулся к власти - на это Вашингтон пока пойти еще не готов, хотя пессимизм транслируемый Пентагоном уже вовсю просачивается в прессу - армия не может внятно объяснить, когда и как все это закончится и как заставить Талибан согласиться на ничью с США.

Очень актуальная карикатура Латуффа. То, чтобы не совсем очевидно в 2008, спустя 10 лет все более открыто признается в США.

На фоне таких упаднических статей, Трамп разродился сентенцией про то, что ввод войск СССР в Афганистан был правильным делом, так как СССР боролся в Афганистане с террористами (которых спонсировали США), но в тоже время эта кампания подорвала эконмоические возможности СССР. Забавно, но за последнее время и в Москве и Вашингтоне на официальном уровне озвучено, что ввод советских войск в Афганистан был оправданным. Вполне понятно, что началась очередная историка на тему того, что Трамп предает все то, за что боролись Рейган и Буш, выступая адвокатом "тоталитарного режима" и оправдывает СССР/Россию по приказу из Кремля, дабы оправдать бегство США из Афганистана.



Вопросы "На кого работает мистер Трамп?!" и "Когда прекратиться издевательство над генералитетом" там сейчас весьма популярны.

p.s. Также Трамп добавил, что Мэттис не ушел в отставку, а был уволен, потому что "он был не очень хорош" и не смог достичь поставленных целей в Афганистане. Даже в этом вопросе агент Дональд не захотел соблюсти приличия. Помимо этого досталась американским генералам командовавшим группировкой войск США в Афганистане. По словам Трампа "они не преуспели, хотя он дал им все деньги, которые они хотели". Вполне резонно, что за этой риторикой Трампа видят предпосылки сокращения группировки войск США в Афганистане, а также новые перестановки в Пентагоне.