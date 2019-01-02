Кто станет собирателем земель русских? - С.Богатырев

17:54 05.01.2019

КТО СТАНЕТ СОБИРАТЕЛЕМ ЗЕМЕЛЬ РУССКИХ?

Белоруссия – только первая на очереди



Сергей Богатырев



То, что происходит сейчас с Белоруссией, мне напоминает "генеральную репетицию", "военные учения" и "информационную войну" в одном флаконе...



Да, еще и "юридический прецедент"! У России есть опыт "поглощения" территории... "возвращения ее в родную гавань", который проходил, хотя и на основе народного волеизъявления, но в авральном порядке через "переходный период".



Период, скажу прямо, получился "кривой" и не легкий, значительное количество перекосов, море нововведений, проблемы кадровой компетенции временами создавали в Крыму очень тяжелые моменты. Впрочем, первому блину и положено быть комом. Тем не менее, надо отдать Москве должное, опыт формирования своей власти на новой территории уже имеет место быть.



И сейчас, когда Москва оказалась между трех огней, и фактически вынуждена принять одно из трех решений:



- продолжать субсидировать Белоруссию себе в убыток;



- бросить ее на произвол судьбы, с последующей деградацией ситуации до уровня Украины;



- интегрировать в Россию, напрямую или через некое формальное "союзное государство", и уже в этом формате осуществить масштабные, но зато возвратные инвестиции в регион.



Судя по всему, экономическая ситуация такова, что налоговый маневр Москвы – есть контрольный выстрел в голову для экономики Белоруссии.



Отменить его Москва не может, это огромные потери для нашей экономики, но и "убивать" по жесткому сценарию союзное государство не стремится, ибо ежу понятно, что деградировавшее до уровня Украины удельное княжество Лукашенко тут же возьмут под контроль люди Запада. Ситуацию в ее экономике это не исправит, а вот проблемы для Москвы создаст наверняка, вплоть до появления баз НАТО под Смоленском.



По сути, мы видим ситуацию близкую к "крымской", когда бездействие наносит России критический урон. С другой стороны, действие, открывает для России и отдельных ее представителей огромные горизонты. Плюс для этого "действия" есть почва в форме "всеобщего социального консенсуса".



Подобную интеграцию поддержат и из искренних патриотических, и из корыстных и аморальных бизнес соображений. А я всегда говорил, что Москва приходит в движение, ТОЛЬКО, если корысть и патриотизм начинают идти в ногу и в одном направлении.



Вот сейчас именно такой случай.



Так какие интересы слились в этой тематике в политическом экстазе в единый узел? Попробую их перечислить.



Военная составляющая:



1. В случае интеграции на территории Белоруссии будет развернута мощнейшая группировка российской армии. "Отсель грозить мы будем шведу...", а равно вообще всей Европе.



2. Вступление Украины в НАТО теряет всякий смысл, так как ни один западный генерал, даже голландский, даже обкуренный не засунет свои войска в "мешок" или "полукотел" под названием "Украина", где с юга у тебя Крым и Черноморский Флот, с севера из Беловежской пущи выглядывает российский Западный военный округ, а с Востока Южный и Северо-Кавказский. Плюс Рамзан, укоризненно так смотрит с гор.



3. Положение НАТО в Прибалтике, вообще становится полной жестью. Они сразу оказываются в окружении на 99%, т.е. совсем-совсем, и им вариант только утопиться в Балтийском море.



4. Калининград и Россию, простите, "Союзное государство", начинают отделять вшивые 70 км. Если надавить на Литву, а при такой конфигурации это возможно, то можно в принципе можно замутить какой-то обмен территориями и получить сухопутный путь туда.



5. До Киева так же вдруг становится около 100 км, между прочим...



6. США выходит из договора о ракетах малой и средней дальности? Ну, ок.



Тогда пусть смотрит на российские ракеты данного класса в Бресте, а не в Смоленске. Может и пацифизм проснется.



Одним словом, интеграция Белоруссии перекраивает всю военную карту Восточной Европы и Балтии. Причем очень сильно в пользу "Союзного государства".



Экономическая составляющая:



1. Значительное и резкое расширение объема экономики, потребительского рынка, трудовых ресурсов.



2. Значительное увеличение возможностей по экспорту нефти и газа, а равно продуктов их переработки в Европу.



3. Восстановление полноценных хозяйственных связей, а равно приватизация белорусской коммерческой госсобственности российским бизнесом.



4. Прямая коммуникация России со странами ЕС. Да, там граница только с Польшей, чей текущий режим, мягко говоря, враждебен России. Однако скоро ЕС прекращает дотировать Польшу, и мы еще посмотрим, за борьбой громких националистических лозунгов и молчаливого холодильника.



5. Решит проблему "белорусских креветок", тем самым увеличит ущерб ЕС от контрсанкций, а, следовательно, ускорит их отмену.



И самое главное – защита многомиллиардных российских инвестиций в экономику данного региона и обеспечение возвратности ранее выданных займов.



Опыт последних нескольких лет (пример Украины), четко дал понять, что российская бизнес-экспансия на территориях бывшего СССР невозможна, если она не обеспечена силой армии и флота России.



Да, есть недостатки, увеличение числа пенсионеров, например, но Вы как думали, просто так пенсионный возраст поднимали?



Политическая составляющая:



1. Союзное государство получит новую Конституцию и даже, вероятно, новое название, что позволит сами знаете кому, продолжить свою работу в должности еще лет 12 и после 2024 года. Тем более что рейтинг "собирателя земель", явно станет опять близок к космическому.



2. Явное улучшение жизни в Белоруссии (а оно произойдет в случае интеграции, как произошло в том же Крыму) не словом, а делом продемонстрирует "альтернативный путь" для всех республик всего бывшего СССР. Все политические силы в них (властные или оппозиционные) в "прямом эфире" смогут наблюдать за данной интеграцией и делать свои выводы.



С момента интеграции везде в СНГ появятся силы, которые будут считать присоединение к союзному государству – целью своей политики.



В случае успеха (в нем я не сомневаюсь), это родит именно тот тренд, которого так боялась госпожа Клинтон









3. Прецедент данного объединения, который мировое сообщество "схавает" однозначно, ибо все будет "по процедуре", откроет путь для интеграции меньших, но более сложных регионов. Например, непризнанных республик: Приднестровья, и даже Южной Осетии, Абхазии (напомню, более 90% их населения уже имеют российские паспорта).



После объединения таких двух больших регионов как Россия и Белоруссия четко в соответствии с международным правом, сделать скандал из-за присоединения к России нескольких, едва заметных на карте без лупы регионов, будет крайне сложно. Западный обыватель, не любит вдаваться в детали. Он любит простые сравнения, а после "интеграции Белоруссии" с этим будет хлопотно.



Ну, а после второго или третьего "объединения", новость об интеграции в состав союзного государства ДНР или ЛНР уже вряд ли вообще попадет на первые полосы западных газет. Однако для этого необходимо отточить механизм этого процесса до автоматизма, проработав совершенно все нюансы, и сделать это вместе с Белоруссией очень правильно.



Конечно, я перечислил далеко не все моменты, и умышленно ушел от негативных сторон, по ним была совсем недавно пара других моих статей. В любом случае, мы живем в интересное время.