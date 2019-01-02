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Иран: что принесет новый год, - В.Михин
17:59 05.01.2019

Проджолжается ли ковбойские наскоки Трампа на Тегеран?

Виктор Михин

Наступивший Новый 2019 год, по мнению многих политологов, не принесет ничего нового в отношениях Соединенных Штатов и Ирана. Оба государства твердо стоят на своих позициях, не собираясь уступать друг другу, и продолжат проводить свою политику.

Вообще о твердости курса Д.Трампа в отношении Тегерана можно и поспорить, поскольку наш непредсказуемый ковбой довольно часто меняет свои решения. Кажется, только вчера он грозил всеми немыслимыми карами Северной Корее, а потом, изменив свою точку зрения, признал, что корейский лидер "неплохой парень", с которым можно иметь дела. Только вчера американский президент метал молнии и гром в сторону сирийского президента Башара Асада, с которым он не хотел иметь никаких дел, а ныне пошли сообщения, что Д.Трамп ничего не возражает против него.

И более того в Вашингтоне было с большой помпой заявлено о выводе американских войск с сирийской территории, где они находились незаконно в нарушении всех мыслимых международных законов. Только вчера "демократический" президент осудил убийство саудовцами журналиста Джамаля Хашогги, но ныне под предлогом американских интересов встал на сторону Эр-Рияда и его молодого правителя, наследного принца Мухаммеда бен Салман Аль Сауда. Что завтра, уже в новом году заявит и какие новые кульбиты проделает американский клоун, приходится только гадать.

Неудивительно, что в Конгресс США уже внесена резолюция с требованием объявить импичмент Д.Трампу. Для демократов это первая проба сил после промежуточных выборов, где они смогли получить большинство в палате представителей. Мотивировка для импичмента – воспрепятствования нынешним американским президентом расследованию о связях Д.Трампа и России, а также угрозы в адрес бывшего директора ФБР Джеймса Коми, от которого Д.Трамп требовал в угрожающей форме прекратить расследование о связях генерала Флинна с Россией, а потом уволил, чтобы помешать расследованию.

И в то же время весьма солидно, без всяких неожиданных экивоков, спокойно проводит свою в интересах иранского народа политику Тегеран. Все руководители Иранской Республики - Великий аятолла, рахбар Сейед Али? Хосейни? Хаменеи?, президент Хасан Рухани, министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зариф и многие другие - не собираются ни на йоту менять свою политику, поскольку она полностью отвечает интересам иранского народа и самой Республики.

И в этом на стороне Тегерана многие государства мира, с которыми иранцы ведут политику уважения и невмешательства в дела друг друга, устанавливают взаимовыгодные экономические связи. Именно такая порядочная политика привлекла на сторону иранцев многие страны мира, во главе которых стоят Россия, Китай, Турция Индия и многие другие.

В этой связи Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что санкции США являются "экономическим терроризмом". Обращаясь к спикерам парламента из Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции, Х.Рухани сказал, что все они пострадали от экономического давления со стороны США. "Мы сталкиваемся с тотальным нападением, которое не только угрожает нашей независимости и идентичности, но и направлено на то, чтобы разорвать наши давние связи", - сказал он.

Во всяком случае, даже самые жесткие экономические санкции, способные взорвать любое другое государство "изнутри", в Иране не срабатывают. Вполне понятно, что Республике и народу сейчас приходится нелегко. Падает социальный уровень, поскольку основа иранской экономики – нефть – раз за разом получает серьезные удары со стороны США, произвольно и только в собственных интересах диктующих условия на мировом рынке энергоносителей.

Однако страна держится и, более того, добивается серьезных успехов на международной политической и экономической арене. Иранское руководство четко показало, что умеет и готово играть по тем правилам, которые общеприняты в мировом сообществе, и, более того, умеют договариваться и побеждать самых грозных соперников.

Однако руководство Республики продолжает активные действия по развитию своей экономики в противостоянии диктату взбесившегося Д.Трампа. Глава департамента разведки месторождений Национальной иранской нефтяной компании Салеф Хенди сообщил об обнаружении около 40 новых месторождений нефти и газа и рассчитывает в ближайшее время приступить к их освоению. В настоящее время Иран проводит разведку на углеводороды примерно на 60% своей национальной территории, в том числе там, где до недавнего времени такие поиски считались бесперспективными, цитирует главу департамента агентство IRNA.

К выходу на тендер готовы 14 блоков вновь открытых месторождений углеводородов. Один из таких районов - северо-запад страны, где предварительные работы выявили наличие запасов нефти, указал С.Хенди. "Наши предварительные изыскания показывают, что месторождения нефти и газа могут быть найдены в районах Бостанабад и Мияне провинции Восточный Азербайджан, - сказал он журналистам в Тегеране. - В скором времени мы приступим к более детальным исследованиям в этих районах".

Кстати, Иран вышел на первое место в мире по запасам нефти и газа. Если всего несколько лет назад иранцы уговаривали иностранные, в частности китайские компании, продать им определенные виды бурового оборудования, то ныне иранские нефтяники полностью обеспечивают себя всем необходимым в этой сфере. Именно поэтому с возвратом американских санкций Тегеран не столкнулся с какими-либо большими проблемами, и разведка на углеводороды идет своим чередом.

Управляющий директор государственной иранской нефтегазовой компании South Pars М. Мешкинфам выступил с сообщением, в котором заявил, что к концу текущей солнечной хиджры (Иран использует собственный календарь, отсчитывая новые года с дня весеннего равноденствия - 22 марта) добыча газа на месторождении "Южный Парс" увеличится на 56 млн кубометров в сутки и будет составлять 630 млн кубометров в сутки, или 230 млрд кубометров природного газа в год.

Рост добычи обеспечат две морские газовые платформы собственного иранского производства, которые планируются к установке на 14-й фазе месторождения в ближайшее время, каждая производительностью 28 млн кубометров газа в сутки. Южный Парс (Катаром используется также название "Северное") - крупнейшее в мире нефтегазовое месторождение, находится в центральной части Персидского залива в территориальных водах Ирана и Катара. Запасы месторождения оцениваются в 28 триллионов кубометров природного газа и 45 миллиардов баррелей нефти, то есть в нем сосредоточены 8% мировых запасов газа. Благодаря этому месторождению Иран в мировом "табеле о рангах" по запасам природного газа находится на втором месте, Катар - на третьем (первое место занимает Россия).

Некоторая путаница с названиями связана с тем, что Катар, на территории которого находится южная часть месторождения, называет его "Северным", а Иран, на территории которого находится северная часть месторождения, именует его "Южным Парсом". Южный Парс занимает территорию в 3,9 тысячи квадратных километров, правительство Ирана поделило эту территорию на 28 участков-фаз, каждую из которых разрабатывали различные международные консорциумы.

Одновременно уделяется большое внимание внешней политике, в частности укреплению связей с дружескими странами. Министр иностранных дел Ирана Мухаммед Джавад Зариф в самое ближайшее время планирует совершить официальные визиты в Индию и Ирак для переговоров о торговых связях. В ходе визита, пишет газета "Iran Daily", обе стороны станут свидетелями вопросов, которые обсуждались во время последней поездки М.Зарифа в Индию в мае 2018 года, когда обе страны обязались не только укреплять двусторонние торговые связи, но и определить пути, которыми индийское правительство Моди могло бы поддержать мирную ядерную деятельность Ирана после неправомочного выхода США из сделки и введения жестоких санкций против иранского народа.

Ожидается, что М.Зариф и сопровождающая его делегация 8 января выступят на бизнес-форуме под эгидой Конфедерации индийской промышленности. Основная цель будет состоять в том, чтобы обсудить вопрос о том, как продолжать осуществлять деловые операции в индийской валюте и обо всех модальностях вокруг нее после введения санкций, одновременно предоставляя платформу для иранского бизнеса для изучения инвестиционных возможностей в Индии.

После посещения Индии М.Зариф планирует отправиться в Ирак и провести переговоры с высокопоставленными официальными лицами арабской страны по вопросам, представляющим взаимный интерес. Вполне понятно, что визиты будут проходить на фоне усилий Республики по увеличению внешней торговли в эпоху санкций США. Кстати, министр иностранных дел заявил, что его страна "не обязана" соблюдать санкции, введенные США против Ирана, и будет искать варианты продолжения двусторонней торговли с другими странами.

Защиту Россией интересов Ирана, как исторического партнера, подтвердил бывший специальный представитель президента РФ по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона Рамазан Абдулатипов. Он в частности, отметил очень хорошие личные отношения руководителей двух стран и исторически сложившееся партнерство России и Ирана. Все это, по мнению представителя президента, дает пространство для расширения дальнейшего сотрудничества, в том числе и в сфере экономики.

Напомним, ранее иранская сторона также подтвердила стратегическое партнерство с Россией. Наши страны ведут плодотворную совместную работу по полному урегулированию ситуации в Сирии. Парадоксально, но это непреложный факт, что введение западными странами санкций против обоих государств также способствует более плотному сотрудничеству. Работа ведется в сфере торговли, энергетики и авиации и многих других.

Источник - iarex.ru
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