Где вспыхнет следующая цветная революция - в Белоруссии или в Казахстане? - Д.Родэ

18:00 05.01.2019

Как только пройдет слух, что в России что-то будет очень хорошее, знайте – революция уже близко



Дмитрий Родэ



Гранитные шали набережных томно обволакивали красавицу Неву с ее роскошными рококо и барокко. Царственные ступени легко и плавно ниспадали в лоно смуглых вод. Нева Бенкендорфа и Николая I, Пушкина и Гоголя, Столыпина и Витте, Дурново и Горемыкина катила свои воды мимо сфинксов Аменхотепа XV. Санкт-Петербург - гордость генералов и архитекторов – лежал блистающим перламутром на темном бархате истории.



Сначала подавали рыбу фиш в датском соусе, потом "майонез–рыбу" голландскую, тонкокостную, с розовыми прожилками, потом баранье жиго по-шведски с фисташками, потом рябчиков с брусникой, а на десерт подали бланманже с фруктами.



- Кристиан, а как ты думаешь, где быстрее может произойти следующая революция – в Казахстане или в Белоруссии? – спросил я шеф-корреспондента одного очень известного иностранного новостного агентства на приеме, организованном Х.



- Видишь ли, Димитрий, в XXI веке для проведения революции надобно наличие двух необходимых и достаточных условий. Во-первых, раскол элит, а во-вторых, это применение современных революционных технологий. Так что на первое место, я бы поставил бы именно Россию, так как раскол элит в высшей российской власти уже налицо, а технологии могут быть наложены на общество достаточно оперативно.



- О каких технологиях, Кристиан, ты говоришь?



- Современные технологии проведения революций работают с чувствами людей, а не с их сознанием. С тем что идет от сердца человека, а не от его разума. Так что пока штатные пропагандисты и политтехнологи типа Дмитрия Киселева, Владимира Соловьева и прочие сатановские будут взывать к логике и к разуму слушателей, профессиональные организаторы революций начнут играть на струнах души населения.



Революционеры XIX века пытались работать через образы с сознанием народа, появилось целое движение "Художников передвижников" или народников. Они через художественные образы пытались достучаться до сознания малограмотного населения России.



А большевики-ленинцы отмели эти бесплодные затеи по просвещению масс и стали "железной рукой" загонять население крестьянской России к Счастью Новой Жизни.



В то время как сумрачный германский гений же подошел к проблеме с научной основательностью и начал работать с чувствами оскорбленного достоинства Германской нации. А после войны документы и сотрудники Исследовательского отдела прикладной социологии языка Института Аненербе (руководитель – Георг Шмидт-Рор) были перебазированы в США (так как советское руководство подобные "благоглупости" не заинтересовали).



Сегодня мы видим, как на чувствах оскорбленного достоинства была проведена революция на Украине. Они ее и так и называют "Революція гідності" - Революция достоинства. Только опускают одно слово "оскорбленного", так как по сути это революция оскорбленного достоинства.



Ты хочешь, наверное, узнать, как это делается? Все очень просто – сначала запускается слух о том, что как только подпишет Янукович "Соглашение об ассоциации с ЕС", так почти сразу у всех украинцев будут европейские пенсии. Потом заряженные пропагандисты поддерживают данный слух и подводят под него экономическую базу, переводят его из разряда необыкновенных надеж в нечто само собой разумеющиеся. А потом вдруг крах надежд и указание на того, кто отнял уже почти полученную пенсию и на того, кто ему за это заплатил.



Так что, Димитрий, как только услышишь слух, что в России что-то будет очень хорошее, знай – революция уже близко.



Поезд тронулся. За окном побежала Россия, Россия снегов и печных труб – спящая дремотная Россия…