Синяя Орда: почему исчезло это государство

18:44 05.01.2019

История помнит множество стран, которые бесследно исчезли с карты мира. Одной из них является Синяя Орда – государство, созданное потомками легендарного завоевателя Чингисхана. О ней мало что известно, хотя часть современной России – Южная Сибирь – входила в состав этой страны. А вот Золотая Орда – это название у всех на слуху



30 декабря 18



История помнит множество стран, которые бесследно исчезли с карты мира. Одной из них является Синяя Орда – государство, созданное потомками легендарного завоевателя Чингисхана. О ней мало что известно, хотя часть современной России – Южная Сибирь – входила в состав этой страны. А вот Золотая Орда – это название у всех на слуху.



Как возникла эта страна?

Дело в том, что Чингисхан сам разделил завоеванную им огромную империю между сыновьями. При этом ее западная часть досталась старшему сыну, которого звали Джучи. Эти земли были весьма богаты и перспективны в плане будущего расширения: достаточно было лишь организовать захватнические походы.



Монголы называли территорию, расположенную западнее реки Иртыш, улусом Джучи. В 1227 году старший сын Чингисхана умер при невыясненных обстоятельствах, через несколько месяцев не стало и самого основателя империи. Земли Джучи разделили между собой его наследники.

Орда-Ичин (Орда-Эжен) – старший из братьев – получил восточную часть владений своего покойного отца. Эта территория простиралась от Иртыша до Урала, а южной границей его улуса было озеро Балхаш. То есть, под властью старшего сына Джучи и его потомков оказались земли современного Казахстана и Южная Сибирь. Это государство и было названо Синей Ордой.

Второй сын Джучи – Бату-хан (Батый) – унаследовал западную часть владений отца. Его земли начинались с Урала и Нижнего Поволжья, остальную часть будущей империи внук Чингисхана завоевал, распространив границы своего улуса вплоть до Дуная. При поддержке монгольской армии Батыю удалось покорить богатые земли, основав государство, которое впоследствии получило название Золотая Орда – очень уж много денег, драгоценностей и влияния было у его правителей.



Чисто теоретически, Орда-Ичин тоже мог расширить границы своих владений, но ему оставался лишь один путь – на север. А в XIII веке там еще не было страны, которую можно было бы покорить. Да и не плодородные холодные земли Сибири монголов не прельщали.

Успешные военные походы, завоеванный в боях авторитет, богатство подвластных народов и внушающая трепет армия – все это сделало Батыя и его наследников самыми влиятельными среди потомков Чингисхана. И правители Синей Орды де-факто оказались в вассальной зависимости от своих западных родственников.



Почему Синяя?



В XVI веке была написана книга "Чингиз-наме", рассказывающая о легендарном завоевателе и его потомках. Ее автором является хорезмский ученый Утемиш-хаджи ибн Маулан Мухаммад Дости. В этом сочинении содержится легенда о возникновении Белой, Синей и Серой Орды. Там говорится, что после смерти Джучи сам Чингисхан определил, как поделить наследство между внуками.



Белую юрту с золотой входной рамой великий хан приказал установить для Батыя, синюю с серебряной рамой – для Орда-Ичина, а серую со стальным входом – для Шибана (пятого сына Джучи). Разумеется, это просто легенда. И очевидно, автор вышеупомянутой книги был сторонником династии Шибанидов, влияние которой заметно усилилось в Центральной и Средней Азии в XV-XVI веках. Но если не брать этот факт во внимание, то можно сделать вывод, что Батый унаследовал западную часть улуса Джучи, ведь с этим направлением у монголов традиционно ассоциировался белый цвет, а синий всегда символизировал восток.

Сами монголы империю Батыя именовали Ак Орда (Белая Орда), а название "Золотая Орда" впервые было зафиксировано во второй половине XVI века, когда этого государства уже не было.

Правда, отдельные исследователи полагают, что улус Орда-Ичина со временем разделился на Белую (Западный Казахстан) и Синюю (Восточный Казахстан и Южная Сибирь) Орду, а Золотой Ордой следует называть исключительно улус Бату-хана.

Среди историков также бытует альтернативная гипотеза, что Белая Орда якобы занимала территории Кавказа и Северного Причерноморья, вплоть до Дуная, а Синяя – восточную половину улуса Джучи. При этом Золотой Ордой являлась центральная часть империи, столицей которой был город Сарай-Бату.



Момент подъема



Синяя Орда не могла похвастаться таким богатством, военной силой и влиянием, как западная часть улуса Джучи. Это была самая настоящая провинциальная глушь, малочисленное население которой составляли разные тюркоязычные племена (в основном, кипчаки), а также монголы и представители других народов, когда-то присоединившихся к войску Чингисхана. Все они занимались, преимущественно, животноводством. На южных окраинах Синей Орды было распространено экстенсивное сельское хозяйство.



Столицей данного средневекового государства был город Орда-Базар, располагавшийся в 150 километрах к северо-западу от современного Жезказгана (Казахстан). Синяя Орда чеканила собственные монеты – серебряные и медные.

Не вся территория этой страны принадлежала потомкам Орда-Ичина, хоть они и считались здесь первыми по старшинству, часть земель занимали наследники других сыновей Джучи – Шибана и Тука-Тимура (Токай-Тимура).

Впрочем, протекторат Золотой Орды над этими землями завершился в середине XIV века, когда большинство правителей западной части империи погрязли в междоусобицах, вошедших в историю под красноречивым названием "Великая замятня".

Первым независимым ханом Синей Орды стал Мубарек-Ходжа, правивший с 1345 по 1352 годы. Затем его сменил брат – Чимтай (Чамтай), занимавший трон до 1372 года.



Ослабление позиций наследников Батыя привело к усилению влияния потомков Орда-Ичина. Так, хан Тохтамыш после Куликовской битвы 1380 года сумел объединить две части империи, одолев с помощью русских войск армию Мамая, который не был потомком Чингисхана, но сумел захватить власть в Сарае благодаря своему административно-управленческому таланту.

Однако удержать власть Тохтамышу не удалось. Он совершил ряд недальновидных поступков, главным из которых был поход на Москву 1382 года. В результате этой бессмысленной и жестокой военной акции Тохтамыш лишился своего главного стратегического союзника – князя Дмитрия Донского, который надеялся на союз с ордынцами в борьбе против укрепившегося влияния Литовского княжества.



Дальнейшие политические интриги и кровавые междоусобицы привели к ослаблению Золотой Орды, которая окончательно распалась в XV веке.



Закат Синей Орды

Помимо политически недальновидного похода на Москву Тохтамыш совершил еще одну стратегическую ошибку, в 1383 году он захватил Хорезм, испортив отношения с легендарным полководцем Тамерланом (Тимуром). Этот тюркоязычный завоеватель монгольского происхождения, основавший династию Тимуридов, объединил под своей властью многие государства Средней Азии.



В 1387 году вместе с войсками шаха Хусейна Суфи – правителя Хорезма – Тохтамыш совершил грабительский набег на Бухару, чем окончательно разозлил Тамерлана. Полководец, которого называли "Железный хромой", последовательно возглавил три похода на земли ордынцев, окончательно разбив их в 1395 году в сражении на реке Терек.

Будь у Тохтамыша верные союзники, шанс отстоять свое государство у него имелся. Но недальновидная политика хана заставила отвернуться от него многих соседних правителей.



После завоевания войсками Тимура Синяя Орда утратила свое влияние, распавшись на ряд отдельных улусов.