Пустой барабан. Спикер КирПарламента Жумабеков растерял остатки авторитета, - Багыт.kg

07:45 06.01.2019

Торага вконец растерял авторитет…



Торага Жогорку Кенеша Дастан Жумабеков доказал, что не способен решать вопросы, не имеет собственную точку зрения. Депутаты игнорируют его, растаптывают его авторитет. Господин Дастан близок к тому, чтобы стать самым слабым спикером в истории кыргызского парламента. Если бы это было не так, большие кулаки вроде Алтынбека Сулайманова не высмеивали бы его, говоря: "Ты молодой парень, ты маленький, и рост у тебя маленький". Наверное, таких слов не слышал ни один торага до него. Это переходит все границы, показатель неуважения. А господин Дастан растерял авторитет, показал, что неспособен приструнить тех, кто над ним потешается. Сулайманов понимает это и поэтому, наверное, наглеет… Печально это…



Источник: газета "Багыт.kg" №39 от 26.12.2018 / стр. 3