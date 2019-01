Дональд Трамп плюс клан Бушей. Новая формула американской политики? - В.Прохватилов

Похороны в декабре 2018 года 41-го президента США Джорджа Буша-старшего стали символическим примирением одного из самых влиятельных американских кланов, клана Бушей, с 45-м президентом Америки Дональдом Трампом. Вражда Трампа с семьей Бушей, вспыхнувшая во время президентской гонки 2016 года, к концу 2018-го сменилась альянсом, основанным на трезвом политическом расчете.



Бывший губернатор Флориды, сын и брат бывших президентов страны, республиканец Джеб Буш вступил в борьбу за выдвижение своей кандидатуры на пост президента США при поддержке семьи, но после провала на праймериз в штатах Невада и Южная Каролина заявил о выходе из предвыборной кампании. Телекомпания CNN назвала это тогда "концом династии". А Трамп на праймериз в Южной Каролине убедительно победил.



В горячке предвыборной борьбы Трамп и Джеб Буш не щадили друг друга. Буш называл Трампа "плюшевым мишкой", Трамп заявлял, что Джеб Буш – ничтожество, и писал в "Твиттере": "Последнее, в чем нуждается наша страна, это еще в одном Буше! Тупой, как камень!" Как рассказал в интервью телеканалу CNN историк Марк Апдегроув, автор книги The Last Republicans, Джордж Буш-старший в разговоре с ним однажды сказал о Трампе: "Я не люблю его. Я многого не знаю о нем, но знаю, что он хвастун. Я не в восторге от того, что он лидер". По мнению Буша-старшего, Дональд Трамп мог бы объединить Соединенные Штаты, но это требует от него скромности, что для Трампа сложно: "Этот парень не знает, что значит быть президентом".



Однако в ноябре 2016 года Трамп заявил, что получил поздравления с победой на выборах от ряда республиканцев, которые раньше отказывались его поддерживать. В их числе он назвал Буша-старшего и двух его сыновей – Джорджа и Джеба.



7 ноября 2018 года, на следующий день после промежуточных выборов в Конгресс, Трамп назначил временно исполняющим обязанности генерального прокурора Мэтта Уитакера, главу аппарата ушедшего в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса. А в декабре Трамп номинировал на эту должность республиканца Уильяма Барра. Эти решения президента вызвали немало шума. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер немедленно потребовал, чтобы Уитакер самоустранился от принятия решений в связи с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера о связях президентской предвыборной кампании Трампа с Россией.



Существенно, что и Барр, и Уитакер в свое время были выдвиженцами клана Бушей. Уильям Барр уже становился генеральным прокурором США в 1991 году, когда его назначил на эту должность Джордж Буш-старший. Мэтт Уитакер взлетом своей карьеры обязан Джорджу Бушу-младшему.



Еще более заметным представителем клиентелы клана Бушей является пришедший из компании Boeing и поставленный Трампом во главе Пентагона Патрик Шенахан. В американском истеблишменте Шенахана считают человеком с уникальными способностями. В Boeing он много лет занимался как гражданскими, так и военными программами, его направляли туда, где были технические проблемы и рассыпался бизнес. И везде он налаживал дела, ни разу не потерпев неудачи.



"Вам нужно только один раз попросить Пата сделать что-то, и это будет сделано", – заявил в интервью The New York Times Джим Альбог, бывший топ-менеджер Boeing. The New York Times приводит также отзыв о Шенахане старейшины американского ВПК Дова Закхайма: "Если Мэттис был Мистером Outside, сосредоточенным на вопросах политики и международных альянсах, то Пат был Мистером Inside, главным операционным директором ведомства [Пентагона]... Он понимал, какой должна быть его роль менеджера. Он не пытался быть тем, кем не был. Он не пытался быть alter ego мистера Мэттиса".



Из сказанного ветераном американской ВПК следует, что Мэттис и Шенахан во время совместной работы в министерстве обороны грамотно разделили функции: один занимался внешнеполитической военной стратегией, другой расчищал авгиевы конюшни военных подрядчиков. Заняв должность заместителя министра обороны в июле 2017 года, Шенахан начал быстро менять систему: уже через две недели после своего назначения заместителем министра он вместе с министром представил Конгрессу США предложения по изменению системы закупок, направленные на искоренение лоббизма и закупку лучших технологических разработок за меньшие деньги.



А если учесть, что компания Boeing, где Шенахан сложился как кризис-менеджер высокого класса, является одним из основных спонсоров клана Бушей, то возвышение Мистера Решение (Mister Fix It), как прозвали Шенахана в корпорации, является еще одним доводом в пользу версии об альянсе Трампа с кланом Бушей.



Надо заметить, что предки Бушей были в числе первых европейских переселенцев, прибывших в Америку на корабле "Мейфлауэр". А корни этой семьи восходят к старой европейской аристократии королевских кровей: английские короли Генрих II и Ричард Львиное Сердце Плантагенет, король Шотландии Роберт II, французские короли Людовик VII и Филипп Красивый, граф Роберт Артуа и другие. И еще две причины силы этого клана. Первая – прочный финансовый фундамент семьи, заложенный Сэмюэлем Бушем и его сыном Прескоттом в начале ХХ. Вторая и, возможно, самая важная причина – умение идти к цели, не стесняясь в выборе средств. Ни финансирование Гитлера, ни негласная поддержка Усамы бен Ладена не задвинули эту семью на задворки американской политики.



Ходят слухи, что выйти из президентской гонки в 2016 году Джеба Буша убедили его отец и брат: мол, еще не время. Если так, то можно предположить, что тогда и наметились контуры альянса клана Бушей с напористым Трампом. Альянса, который может помочь и Трампу, нацеленному на второй срок, и самим Бушам, не согласным с утверждениями американских журналистов о конце их династии.



