Купившие в Узбекистане недвижимость иностранцы получат автоматом вид на жительство

10:13 06.01.2019

В список стран, граждане которых имеют право получать вид на жительство в Узбекистане при условии приобретения недвижимости, вошли, в частности, Россия, Казахстан, Германия и Япония.



Граждане 109 стран смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке дорогой недвижимости, сообщает РИА Новости. Соответствующий указ подписал президент республики Шавкат Мирзиеев.



"Предоставить право иностранным гражданам 109 стран получать вид на жительство в Узбекистане при приобретении недвижимого имущества", - говорится в тексте документа.



Отмечается, что это право дается иностранцам при покупке недвижимости в Ташкенте и Ташкентской области на сумму не менее 400 тысяч долларов. В Самаркандской, Бухарской, Наманганской, Андижанской, Ферганской и Хорезмской областях сумма сделки должна составить не менее 200 тысяч долларов, в Каракалпакстане и других областях - не менее 100 тысяч долларов.



В июле 2017 года правительство Узбекистана предоставило иностранным гражданам, имеющим вид на жительство в Ташкенте, право покупать недвижимость в столице республики стоимостью не менее 150 тысяч долларов. В январе прошлого года минимальная планка сделки была снижена до 74 тысяч долларов.