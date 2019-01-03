КирМВД опровергает, что его 1-й зам. Омурзаков бежал из страны и объявлен в розыск

10:37 06.01.2019

МВД утверждает, что Суйуна Омурзакова пытаются очернить.



Пресс-служба Министерства внутренних дел КР сообщила, что в социальных сетях распространяется дезинформация о первом заместителе министра Суйуне Омурзакове.



По данным пресс-службы, в Интернете регулярно появляются провокационные материалы, порочащие честь и достоинство милицейских руководителей.



"Опять пишут про выдуманные коррупционные дела и что якобы после начала расследования дела Суйун Омурзаков поспешно взял отпуск и уехал за границу. Он не разыскивался в связи с событиями 2010 года, в свое время заявление по этому поводу делал экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров. В 2010-м уголовное дело возбуждали не в отношении Омурзакова, а по факту насильственного захвата областной администрации", - пояснила пресс-служба.



В МВД подчеркнули, что Омурзаков не имеет никакого отношения к указанным событиям.