Суши сухари. Против главы Международного комитета КирПарламента Пирматова возбуждено уголовное дело

10:42 06.01.2019

Когда посадят Пирматова с грехами за спиной?



Известно о возбуждении Генеральной прокуратурой уголовного дела по коррупции на депутата фракции "Бир бол" Исхака Пирматова. К сожалению, он до сегодняшнего дня не несет ответственности, руководит международным комитетом в парламенте, учит уму-разуму. Вот парадокс. Скоро год, как президент Сооронбай Жээнбеков сказал "назовите имена коррупционеров, примем меры". О Пирматове средства информации непрерывно пишут два года. Должный принять меры глава страны делает вид, будто не видит, не знает. И как может говорить "мы победим коррупцию" в то время как все идет избирательно? И народ не поверит.



Во время руководства Пирматовым "Кыргызнефтегаза" они вместе с Максимом Бакиевым собирались искусственно обанкротить указанное предприятие и приватизировать, но произошла революция, они цели не достигли. Однако государству был нанесен ущерб в крупном размере. Так, к примеру, доставили из Китая бурильное оборудование за 8,5 млн долларов. Для его поставки составили соглашение между принадлежащим ему самому ОсОО "Юни Трейд компани" и "Кыргызнефтегазом". В соглашении цена бурильного станка была 4,5 млн долларов, и дорожные расходы по доставке из Китая до Кочкор-Аты – 500 тысяч долларов. В целом потратили 8,5 млн долларов. Поздней раскрылось, что реальная цена доставленного за 8,5 млн долларов оборудования вместе с расходами на транспортировку в общей сумме не превышает 4 млн долларов. Помимо этого во время Пирматова принадлежащая "Кыргызнефтегазу" в Шопокове перевалочная база была продана по очень низкой цене за 7 млн сомов. Ее снова пирматовское ОсОО "Юни Трейд компани" выставило под залог "Кыргызскому инвестиционно-кредитному банку" за 350 тысяч долларов США. При подсчете тогдашним курсом составило бы 16 411 500 сомов. Несколько позже созданная комиссия подсчитала реальную тогдашнюю цену этой базы в 37 млн сомов. В свое время по данному смутному делу было возбуждено уголовное дело. Но до сегодняшнего дня Пирматов ходит "белой вороной".



Кроме этого, у Пирматова полно еще других грязных выходок. Начнешь считать, бумаги не хватит. Другими словами, кроме вышеуказанных мутных дел давно говорят о наличии подозрительной на коррупцию схемы поставок горючего в аэропорт "Манас" Пирматова совместно с ныне сидящим в заключении бывшим мэром города Бишкека Албеком Ибраимовым. Также есть много недовольства по поводу завладения Исхаком мырзой 40 гектаров земли на своей малой родине в Ала-Букинском районе. Говорится о наличии больших запасов золота в земле, которой он завладел. С учетом пословицы "без ветра трава не шелохнется", соответствующим органам тоже надлежит обратить серьезное внимание на данный вопрос. К сожалению, у сегодняшней власти нет цели привлечения к ответственности похожих на Пирматова людей с испачканной спиной, на которых возбуждались уголовные дела по коррупции.



Было бы намерение, Пирматов давно бы сидел в тюрьме. Правда такова.



Источник: газета "Ачык саясат плюс" №48 от 28.12.2018/стр.2