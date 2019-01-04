Восставшие парижане взяли штурмом КабМин Франции. Министр Гриво бежал в окно сортира

14:13 06.01.2019

Протесты "желтых жилетов": демонстранты в Париже вломились в министерство



Официальный представитель французского правительства был эвакуирован из офиса во время беспорядков на акции "желтых жилетов" в Париже. Всего на очередную демонстрацию во Франции вышли около 50 тысяч человек.



Бенджамин Гриво рассказал, что ему и его команде пришлось бежать через заднюю дверь, после того как протестующие протаранили вход в здание министерства по связям с парламентом с помощью строительной техники.



Первая акция "желтых жилетов" в этом году, как и предыдущие, обернулась столкновениями с полицией.



В Париже задержаны около тысячи демонстрантов. Протесты переросли в насилие

Президент Эммануэль Макрон осудил насилие и призвал протестующих к диалогу.



Изначально требования протестующих сводились к отмене планов резкого увеличения тарифов на бензин и дизельное топливо, однако отказ властей от реформы не успокоил недовольных. Теперь они требуют отставки правительства и проведения масштабных реформ.



Название "Желтые жилеты" дано движению из-за используемых его участниками светоотражающих жилетов, которые во Франции должен иметь в машине любой водитель. Он обязан надевать этот жилет, выходя из машины в случае аварийной остановки.



Штурм министерства

Марш в Париже начался мирно, но уже днем стали происходить стычки, протестующие закидывали полицейских различными предметами, в ответ те применили слезоточивый газ.



Участники беспорядков поджигали мотоциклы и урны, загорелась также прогулочная лодка.



Гриво рассказал, что около десяти человек, одетых в черные и желтые жилеты, протаранили дверь с помощью небольшой машины для строительных работ, которую нашли на улице. Проникнув на территорию правительственного комплекса, они разбили несколько окон и повредили автомобили.



Они также проникли в кабинет Гриво. Чиновник и его команда были вынуждены бежать через задний вход и укрыться в соседнем отеле.



Протесты среди прочего проводились в Ла-Рошели (на фото), Бордо и Нанте.

Министр внутренних дел Кристов Кастанер заявил, что по всей Франции в протестах приняли участие около 50 тысяч человек - это больше, чем на прошлой неделе, но меньше, чем 280 тысяч участников в ноябре.



Макрон сделал уже много уступок в сфере экономики, чтобы успокоить протестующих. Однако в своем новогоднем обращении он заявил, что правительство будет продолжать свою программу реформ и не пойдет на уступки при обеспечении общественного порядка.



Ранее на этой неделе один из влиятельных оппозиционеров Эрик Друе был арестован во второй раз по подозрению в организации несанкционированной акции протеста в Париже. Это привело к обвинениям в "злоупотреблении полномочиями" в адрес французского правительства. Друе был отпущен на следующий день.



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Ряд Французских радиостанций уточнили, что месье Гриво бежал из осажденного КабМина не через черный выход, а в окно туалета первого этажа здания и добавляют, что "желтые жилеты" активно жгли бумаги и выбрасывали из окон сейфы и офисные папки с документами.