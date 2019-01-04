США заблокировали поставки российского Sukhoi Superjet 100 в Иран

15:06 06.01.2019

Американский Минфин отказал в выдаче экспортного сертификата на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран.



Как передает РИА Новости со ссылкой на израильский портал, российский пассажирский самолет содержит более 10% деталей американского производства.



При этом отмечается, что превышение этого порога ведет к необходимости одобрения сделки Казначейством США. Однако, из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке российских самолетов пока не может быть и речи. А замена американских запчастей, вероятно, займет много времени.



Справка "СП"



Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - первый гражданский самолет, разработанный в России. Ближнемагистральный пассажирский лайнер, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии ряда иностранных компаний. Относится к семейству региональных судов.



Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось еще в 2011 году.