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|США заблокировали поставки российского Sukhoi Superjet 100 в Иран
15:06 06.01.2019
Американский Минфин отказал в выдаче экспортного сертификата на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран.
Как передает РИА Новости со ссылкой на израильский портал, российский пассажирский самолет содержит более 10% деталей американского производства.
При этом отмечается, что превышение этого порога ведет к необходимости одобрения сделки Казначейством США. Однако, из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке российских самолетов пока не может быть и речи. А замена американских запчастей, вероятно, займет много времени.
Справка "СП"
Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) - первый гражданский самолет, разработанный в России. Ближнемагистральный пассажирский лайнер, разработанный компанией "Гражданские самолеты Сухого" при участии ряда иностранных компаний. Относится к семейству региональных судов.
Дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Производство SSJ-100 началось еще в 2011 году.