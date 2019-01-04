Акт-8. 25 тысяч французов продолжили свергать макрошку в 19 году

15:51 06.01.2019

Число протестующих во Франции достигло 25 тысяч человек

Субботние марши стали восьмым раундом манифестаций, которые начались 17 ноября с требований не повышать налоги на бензин.



Не менее 25 тысяч человек принимают участие в массовых протестах движения "желтых жилетов", которые в субботу проходят в ряде городов Франции, сообщает РИА Новости.



Субботние марши стали восьмым раундом манифестаций, которые начались 17 ноября с требований не повышать налоги на бензин. В этот день на улицы по всей Франции вышли более 280 тысяч манифестантов. В прошлую субботу, 29 декабря, правоохранители насчитали около 32 тысяч протестующих, пишет газета Monde.



По данным издания, в Париже в протестах принимают участие порядка 4 тысяч человек. Массовое шествие стартовало от площади Отель-де-Виль у парижской мэрии.



В Париже и других городах акции сопровождаются столкновениями с правоохранителями. В столице стражи порядка несколько раз применяли слезоточивый газ.