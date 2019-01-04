Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Зае...ло

17:27 06.01.2019

Мухаммад V принял решение сложить с себя полномочия главы государства. Об этом 6 января сообщает местное издание The Star Online.



Отмечается, что 49-летний Мухаммад V для отречения воспользовался положением ст. 32 (3) федеральной конституции Малайзии и направил соответствующее уведомление Конференции правителей.



В письме он выразил благодарность участникам конференции, избравшим его королем, а также премьер-министру страны и членам правительства. По версии местного издания, после сложения полномочий бывший глава государства выразил желание вернуться в родной регион - султанат Келантан.



Мухаммад V был избран королем Малайзии на пятилетний срок 13 декабря 2016 года. До этого пять лет он выполнял обязанности первого заместителя короля Малайзии. В ноябре 2018 года стало известно, что Мухаммад V женился на обладательнице титула "Мисс Москва" 2015 года Оксане Воеводиной.