Воспитательные лагеря в Китае: Казахстан слишком зависим, чтобы задевать Пекин, - Le Monde

18:43 06.01.2019

28 декабря 2018 г.

Брис Педролетти | Le Monde



"Авторитарный режим Нурсултана Назарбаева на данный момент позволяет действовать различным НПО, защищающим права казахов, которые находятся в плену у своего китайского соседа", - пишет спецкор Le MondeБрис Педролетти.



"Казахстан является ключевым этапом китайских "новых шелковых путей", он поставляет четверть своей нефти Китаю по нефтепроводу, в сентябре он объявил о претворении в жизнь 51 китайско-казахского проекта на 27 млрд долларов (23,5 млн евро). Растущая экономическая зависимость и соглашения в сфере безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества ослабляют механизмы защиты Астаны в отношении Пекина в тех случаях, когда казахские граждане оказываются в заточении в Китае", - отмечает автор статьи.



"Конституция Казахстана защищает права казахских граждан за границей и обеспечивает защиту семьи и детей, мы отстаиваем этот пункт в наших досье", - поясняет юрист Гульмира Куатбекова из казахского НПО "Международное бюро по защите прав человека".



Режим, который сдерживает всякие протесты, на данный момент позволяет работать нескольким НПО, отстаивающим права казахов, которые представляют собой меньшинство среди тех, кто содержится в воспитательных лагерях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китае, говорится в статье.



"Официально сформулированные запросы казахского министерства иностранных дел в адрес их китайских коллег по поводу задержанных граждан, судя по всему, все же способствуют их освобождению", - указывает Педролетти.



"Официальные казахские СМИ вынуждены хранить молчание о судьбе казахов, находящихся в лагерях Китая. Только социальные сети, в частности, на казахском языке, транслировали трагические истории о принудительном разделении семей", - сообщает автор статьи.



"Политическая оппозиция в Казахстане критикует легкость, с которой китайцы усилили свое экономическое влияние в стране, и обвиняет свои правящие классы в коррупции", - отмечает журналист.



"Когда ведутся переговоры по какому-то проекту, китайцы оказывают давление, чтобы техника, оборудование, инженеры были китайскими. Сначала существует определенный процент работников из Казахстана, но китайцы возобновляют переговоры. Начинается все с 30% китайских работников, затем их становится уже 70%. А заканчивают они тем, что снижают зарплаты казахским рабочим!" - возмущенно говорит экономист Айдар Алибаев, заместитель председателя Общенациональной социал-демократической партии - разрешенной оппозиционной партии, не имеющей мест в парламенте.



"Многие китайцы хань (этническая группа сино-тибетской языковой семьи, занимает первое место по численности среди народов Земли, является крупнейшей народностью в Китае, - Прим. ред.) поселяются здесь, создают компании, женятся на казашках, приглашают своих родственников, - продолжает он. - Но в Казахстане всегда ощущается некий негатив по отношению к китайцам".



"По его мнению, в бывшей советской республике Россия по-прежнему пользуется намного большим кредитом симпатии и доброжелательности ", - передает автор статьи.



Источник: Le Monde