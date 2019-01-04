Пакистанская оппозиция: в стране идет настоящая "охота на ведьм"

19:18 06.01.2019

Председатель "Пакистанской народной партии" и внук бывшего премьера Билавал Бхутто жестко раскритиковал правящую партию



5 января председатель оппозиционной "Пакистанской народной партии" Билавал Бхутто Зардари выступил по случаю дня рождения своего покойного деда, бывшего премьер-министра страны Зульфикара Али Бхутто.



Оппозиционный лидер заявил, что в современном Пакистане ведется "настоящая охота на ведьм", направленная против оппозиции, а антикоррупционная служба выполняет задания правящей партии по истреблению политических оппонентов. Все это, по мнению Бхутто, говорит о едва скрываемом авторитаризме правящей партии, которую "привели к власти" военные.



Бхутто пообещал, что, несмотря на все угрозы, его партия продолжит борьбу за демократические свободы по заветам его деда, казненного военными путчистами.