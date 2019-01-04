Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому

19:22 06.01.2019

Военные и дипломатические победы обеспечили Москве и странам региона большой задел



Антон Чаблин

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Михаил Рощин



25 тысяч человек - такую кровавую дань унес 2018 год в странах Ближнего Востока, где идут гражданские войны. И это при том, что политики объявили о почти полном разгроме "Исламского государства"*. Почему же тогда люди продолжают методично истреблять друг друга?



Сирия: война всех против всех



Жертвами гражданских войн в странах Ближнего Востока в 2018 году стали по меньшей мере 25 тысяч человек, из которых более 20 тысяч погибли в Сирии. Также военные действия продолжались в Ливии, Ираке, Афганистане…



Самыми кровопролитными стали битвы за Дейр-эз"Зоэр на берегах Евфрата (операция "Буря на острове", в которой погибли почти 2 тысячи человек) и за дамасский пригород Гута (операция "Дамасская сталь", унесшая около тысячи жизней).



В прошлом году сирийская война окончательно приобрела характер многонациональной: на территории Сирии сталкивались вооруженные силы различных государств. Скажем, 10 февраля сирийские ПВО сбили израильский истребитель F-16 во время налета на военные объекты Сирии.



9 апреля Израиль провел бомбардировки сирийской территории, а 10 мая начал операцию "Карточный домик" (якобы в ответ на обстрел Голанских высот иранцами с территории Сирии).



24 июля израильтяне сбили сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, а 17 сентября израильтяне организовали авиаудар по сирийскому городу Латакия.



Турция в январе начала операцию "Оливковая ветвь", вторгнувшись в северные провинции Сирии, где сейчас курды объявили собственное государство. А уже в канун 2019 года сирийские курды вдруг объявили об альянсе с Дамаском - чтобы не допустить новой турецкой операции в городе Манбридж.



Все это происходило на фоне впечатляющих побед сирийской армии (только в июне-июле в ходе операции "базальт") она отвоевала почти 36: тысячи кв.км. Американцы же утратили видимый интерес к событиям в Сирии: 19 декабря Дональд Трамп объявил о выводе войск. И в первый дни января Майк Помпео подтвердил, что военнослужащие США начали выходить из Сирии. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Newsmax.



Между тем, зараза терроризма продолжает расползаться с Ближнего Востока все дальше: "волки-одиночки", присягнувшие "Исламскому государству", совершали теракты в Каркассоне, Страсбурге (Франция), Льеже (Бельгия) и Амстердаме (Голландия). И это еще не считая множества вылазок боевиков в регионах Северного Кавказа.



Но все же самыми кровавыми терактами в 2018 году были подрывы смертников в городах Афганистана: Кабуле (в январе 103 погибших, в апреле - 69 погибших, а в ноябре 55 погибших) и Джалалабаде (в сентябре, 68 погибших).



Россия в начале "ливийского" пути



О том, что ждет Ближний Восток в 2019 году, "Свободна пресса" поговорила со старшим научным сотрудником Института востоковедения РАН Михаилом Рощиным.



"СП": - Михаил Юрьевич, на ваш взгляд, какова диспозиция основных держав на Ближнем Востоке к началу 2019 года?



- Прошлый год наглядно продемонстрировал, что координация действий трех стран: России, Ирана и Турции, - оказалась эффективной и сильно содействовала продвижению к урегулированию конфликта в Сирии. Заявление Трампа о начале вывода американских сил из Сирии стало очевидным заключительным аккордом этих перемен.



Стремление Трампа "остаться" в Ираке мало что меняет в глубоких изменениях ближневосточного политического ландшафта, при этом надо иметь в виду, что именно в Ираке сохраняются небольшие, иногда скрытые очаги сопротивления "Исламского государства".



"СП": - Насколько уверенными сейчас выглядят позиции ключевых игроков в регионе - Саудовской Аравии, Турции, Израиля???



- У Саудовской Аравии репутация оказалась сильно подорванной из-за варварского убийства журналиста Джамаля Хашогги. Потребуется время, чтобы ее восстановить. Да и Стоит подождать реакции саудовской элиты на противоречивую, временами откровенно агрессивную политику наследного саудовского принца Мухаммада бин Салмана.



Позиции Турции на Ближнем Востоке в течение уходящего года заметно усилились. Окрепли контакты Реджепа Эрдогана и Владимира Путина. Россия согласилась предоставить более активную роль Турции в приграничной провинции Идлиб в Сирии. Насколько это будет содействовать ускорению процесса урегулирования сирийского конфликта, пока не ясно. Но совершенно очевидно, что без Турции трудно будет достичь полноценного мира в Сирии. Похоже, теперь это понял и Трамп.



По Израилю. Его отношения с Россией очевидно ухудшились после инцидента в небе над Латакией 17 сентября. Пока, как мне представляется, что наше руководство ждет, что Израиль сделает из этого инцидента правильные выводы, но на сегодняшний день соответствующей реакции израильского правительства пока нет.



"СП": - А каковы ваши прогнозы относительно 2019 года? Окажется ли он годом войны или мира - причем не только в Сирии, но и в других странах Ближнего Востока?



- Я думаю, что сирийский конфликт близок к умиротворению. Сейчас главное - это решить проблему Идлиба и вывести или усмирить там боевиков радикальных мусульманских организаций. Мне представляется, что чувство безнадежности в их рядах постепенно нарастает.



Я не верю, что международное сообщество при всех противоречиях между ведущими странами в мире и в регионе готово было бы признать в какой-то форме экстремистское государство в Идлибе. А значит, перспектив выживания у боевиков, окопавшихся там, практически нет.



"СП": - А сколько еще продлится война в Ливии, где войска Халифа Хафтара в декабре начали продвижение к Триполи?



- Очевидно, что сегодня страна расколота на Запад (Триполитанию) и Восток (Киренаику). Преодолеть разногласия и воссоединить страну, на мой взгляд, мог бы Сейф аль-Ислам Каддафи - старший сын лидера Джамахирии. В июне 2017 года он вышел на свободу, а 24 декабря прошлого года попросил Путина помочь Ливии. Но в случае с Ливией мы только в начале пути.



"СП": - В декабре резко обострилась ситуация в сирийском Курдистане, на границе с Турцией. Как вы считаете, каковы теперь военные перспективы у курдов?



- Курды доказали свою боеспособность. Не забудем, что именно они выгнали боевиков "Исламского государство" из Ракки. Теперь американцы передают им свой военный арсенал. Думаю, что с помощью курдов Сирийская армия сможет в следующем году вытеснить турок из Идлиба.



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* "Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, деятельность которой на территории России запрещена решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года.