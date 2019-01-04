 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 06.01.2019
19:36  Поколение Z. Кто они такие и почему могут изменить Кыргызстан, - Ж.Жакыпбекова
19:23  Волна популизма накрывает мир, - Цэрэнжамцын Монхцэцэг
19:22  Сирия-2019: Россия больше не отдаст Ближний Восток никому
19:20  Два дня работы конгресса США - два раскола в правящих партиях. Что дальше?
19:18  Пакистанская оппозиция: в стране идет настоящая "охота на ведьм"
18:46  Трамп, Путин, Си Цзиньпин и синдром Фукидида, - Le Figaro
18:43  Воспитательные лагеря в Китае: Казахстан слишком зависим, чтобы задевать Пекин, - Le Monde
17:27  Женившийся на "Мисс Москва" король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола. Зае...ло
15:51  Акт-8. 25 тысяч французов продолжили свергать макрошку в 19 году
15:06  США заблокировали поставки российского Sukhoi Superjet 100 в Иран
14:13  Восставшие парижане взяли штурмом КабМин Франции. Министр Гриво бежал в окно сортира
10:42  Суши сухари. Против главы Международного комитета КирПарламента Пирматова возбуждено уголовное дело
10:37  КирМВД опровергает, что его 1-й зам. Омурзаков бежал из страны и объявлен в розыск
10:13  Купившие в Узбекистане недвижимость иностранцы получат автоматом вид на жительство
10:12  Дональд Трамп плюс клан Бушей. Новая формула американской политики? - В.Прохватилов
07:45  Пустой барабан. Спикер КирПарламента Жумабеков растерял остатки авторитета, - Багыт.kg
02:02  Последняя надежда Европы, - Руслан Устраханов
02:00  К вопросу о стыде. Что такое "Уят" и "Уятмены". Ч. 1, - Назира Нуртазина
01:57  Коррупция и хамство в прокуратуре Ташкента (ответ прокурора Облокулова), - Б.Мусаев
Суббота, 05.01.2019
18:44  Синяя Орда: почему исчезло это государство
18:00  Где вспыхнет следующая цветная революция - в Белоруссии или в Казахстане? - Д.Родэ
17:59  Иран: что принесет новый год, - В.Михин
17:57  Почему в Казахстане ценят то, что не является ценностью? - Т.Мамырайымов
17:54  Кто станет собирателем земель русских? - С.Богатырев
17:23  Афганистан как символ упадка Американской империи, - New York Times
17:19  Турция будет посредничать в афганских мирных переговорах
17:16  Евросоюз-2018: в экономике снова неуверенность, - П.Искендеров
17:02  "Казахавтодор" выставлен на торги. Налетай, всего 18,5 млрд тенге
16:51  Поднебесный мега-бум. Китай впервые показал видео с своей супер-бомбой
16:35  Фигуриста Дениса Тена убили по заказу?..
16:26  Какие банки выбирают казахстанцы для своих сбережений
14:51  С тухмосом! Константинопольский попик Варфоломейка учредил на Украине новую "церковь"
12:32  "Банда" лишилась "пахана". Сменен глава оскандалившейся Карагандинской академии МВД
12:28  Первоходок 2019-го. За взятку задержан глава Комитета общественного согласия Министерства общественного развития Казахстана
12:22  Gallup: рекордное число американцев (16%) хочет навсегда уехать из США
11:40  Забытые солдаты Красной Империи. Полковник Фрейганг - организатор снабжения Туркестанского фронта
11:25  Елочка, гори! Москва икает от пережора, - Эдуард Лимонов
11:21  В Таджикистане вновь ограничен доступ к социальным сетям
11:18  В России разрешат культивировать опийный мак. В лекарственных целях
11:08  Для борьбы с пытками в милиции Кыргызстана установили прозрачные комнаты допросов
11:05  Таджикских врачей обязали выучить наизусть гимн медработников
10:46  Умер Народный артист России киноактер Иван Бортник ("Промокашка" из "Место встречи изменить нельзя")
00:03  Война за информационный суверенитет, - В.Коровин
Пятница, 04.01.2019
19:00  Вперед, в Союз! Позитивные итоги негативного года, - А.Халдей
18:57  Неснимаемая, нарастающая мощь Китая. Глобализму пришел конец, - А.Дугин
18:53  Русский мир как предчувствие, - Евг.Фатеев
18:48  Таджикистан. 2018 год был годом развала и нового позора ТЭО ПИВ, - Назри Асадзода
15:10  Скончалась выдающаяся оперная певица, народная артистка Кыргызстана Эсенбю Нурманбетова
15:05  Модель из Казахстана Дина Тасова была избита после дефиле в платье с открытой грудью
15:04  Какие опасности принесет активное пользование интернетом в 2019 году
15:03  Кто в Турции может стать "главным волком"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Волна популизма накрывает мир, - Цэрэнжамцын Монхцэцэг
19:23 06.01.2019

Волна популизма накрывает мир - итоги года по версии эксперта из Монголии

Политик-популист, которого обвиняют в сексизме и гомофобии, возглавил самую большую страну в Южной Америке

Подводя итоги 2018 года, корреспондент ИА REGNUM в Монголии спросил у директора Института политической коммуникации Цэрэнжамцын Монхцэцэг, какие события, произошедшие в 2018 году в мире, она считает наиболее важными.

ИА REGNUM приводит ответ эксперта в полном объеме

Президентские выборы в России

В 2018 году одним из самых заметных мировых событий стало то, что действующий 65-летний президент Владимир Путин участвовал в президентских выборах как самостоятельный кандидат, набрал 76,6% голосов и переизбран на новый срок. За его 7 соперников проголосовали 24% россиян. Центральная избирательная комиссия объявила, что Владимир Путин поставил рекорд в истории президентских выборах. Явка составила 76,5%. Хотя оппозиционеры заявили, что выборы в России были фальшивые, международные наблюдатели результаты выборов признали.

Таким образом, Владимир Путин будет править Россией до 2024 года или своего 72-летия.

Победа популиста на президентских выборах в Бразилии

Волна популизма, которая широко распространяется по миру, в 2018 году накрыла Бразилию. На втором туре президентских выборов, состоявшихся 28 октября, победил, набрав 55,7% голосов, бывший офицер, кандидат от ультраправых сил, 63-летний Жаир Болсонару. Он обещал жестокой рукой восстановить Бразилию, находящуюся в глубоком экономическом и политическом кризисе. Западные страны беспокоятся, что политик-популист, которого обвиняют в сексизме и гомофобии, стал главой самой большой страны в Южной Америке.

После победы в президентских выборах Жаир Болсонару заявил о намерении поддержать добычу полезных ископаемых и развитие сельского хозяйства в регионе Амазонии, что также привлекло мировое внимание. Леса в Амазонии - самые большие в мире и являются источником кислорода. Их уничтожение оказывает огромное негативное влияние на климат.

Промежуточные выборы в конгресс США

Промежуточные выборы в Конгресс США, проходившие 6 ноября, стали для Дональда Трампа самым большим испытанием. По итогам выборов Демократическая партия получила большинство мандатов, набрав 234 мандата, республиканцы получили 198 мандатов. В Сенате у республиканцев 53 мандата, у демократов - 47. Явка составила 49,3%, что явилось самым высоким показателем за последние 50 лет.

Нынешние промежуточные выборы в Конгресс США явились выборами с самыми высокими расходами за всю историю страны. По данным аналитического центра Center for Responsive Politics, расходы составили 3,4 млрд долларов. В 2006 году на выборы потратили 2,9 млрд, в 2002 - 2,2 млрд долларов.

То, что оппозиция получила большинство мандатов в Палате представителей, разумеется, беспокоит президента Дональда Тампа. Ему придется преодолеть сопротивление со стороны оппозиции, чтобы реализовать предвыборную программу.

Дональда Трампа обвиняют в том, что он построил стену на границе с Мексикой, нарушив права человека, а сам он был избран благодаря поддержке России. Наверняка эта критика повлияла на выбор избирателей.

Движение желтых жилетов

Францию сотрясает протестное движение, первоначально причиной которого послужило повышение цен на топливо, продукты и жилье. Движение, которое началось с онлайн-петиции, с 17 ноября 2018 года расширялось до массового протестного митинга. Участники этого движения носят желтые жилеты, и поэтому движение названо gilet jaune или "движение желтых жилетов".

Протестное движение, в котором участвуют более 300 тыс. человек, обострилось через две недели после начала. Участники протестного движения сжигали автомобили, разбивали витрины и грабили магазины. В ходе протестов погибли 10 активистов.

Акции протеста негативно повлияли на экономику страны. По данным СМИ, продажи уменьшились на 20?40%, а доходы ресторанов и учреждений общественного питания на 20?50%.

Во Франции за последний год цены на горючее и дизельное топливо выросли на 23%. Цена одного литра горючего составляет 1,51 евро, что является самым высоким с 2000 года. Хотя увеличение цены на горючее было связано с повышением цены нефти на мировом рынке, по инициативе президента Эммануэля Макрона было утверждено решение о повышении налогов на горючее и топливо. Он считал, что этот шаг будет большой инвестицией в фонд энергетики. Из-за массовых протестов Макрон 10 декабря пообещал отложить введение налога на горючее и обещал повысить зарплаты. После этого заявления количество участников движения началось сокращаться.

Справка ИА REGNUM : Адъюнкт-профессор Монгольского государственного университета образования Цэрэнжамцын Монхцэцэг с 2008 года возглавляет Институт политической коммуникации. Ранее - гость-исследователь в университете Кобленц-Ландау (Германия) и университете штата Огайо (США).

Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1546791780
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2018 года №814
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №820
- Указ Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2018 года №821
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2018 года №845
- К 2027 году возраст выхода на пенсию женщин составит 63 года
- Инфляция в Республике Казахстан в 2018 году составила 5,3%
- Афганистан как символ упадка Американской империи
- У немцев украли Новый год и Рождество
- К 105-й годовщине ФРС США: Обманы начались с момента рождения
- В ночь на 1 января в ресторане "Древний Рим" города Караганды произошел конфликт между клиентами заведения на почве ссоры после употребления спиртных напитков
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  