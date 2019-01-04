Волна популизма накрывает мир, - Цэрэнжамцын Монхцэцэг

19:23 06.01.2019

Волна популизма накрывает мир - итоги года по версии эксперта из Монголии



Политик-популист, которого обвиняют в сексизме и гомофобии, возглавил самую большую страну в Южной Америке



Подводя итоги 2018 года, корреспондент ИА REGNUM в Монголии спросил у директора Института политической коммуникации Цэрэнжамцын Монхцэцэг, какие события, произошедшие в 2018 году в мире, она считает наиболее важными.



ИА REGNUM приводит ответ эксперта в полном объеме



Президентские выборы в России



В 2018 году одним из самых заметных мировых событий стало то, что действующий 65-летний президент Владимир Путин участвовал в президентских выборах как самостоятельный кандидат, набрал 76,6% голосов и переизбран на новый срок. За его 7 соперников проголосовали 24% россиян. Центральная избирательная комиссия объявила, что Владимир Путин поставил рекорд в истории президентских выборах. Явка составила 76,5%. Хотя оппозиционеры заявили, что выборы в России были фальшивые, международные наблюдатели результаты выборов признали.



Таким образом, Владимир Путин будет править Россией до 2024 года или своего 72-летия.



Победа популиста на президентских выборах в Бразилии



Волна популизма, которая широко распространяется по миру, в 2018 году накрыла Бразилию. На втором туре президентских выборов, состоявшихся 28 октября, победил, набрав 55,7% голосов, бывший офицер, кандидат от ультраправых сил, 63-летний Жаир Болсонару. Он обещал жестокой рукой восстановить Бразилию, находящуюся в глубоком экономическом и политическом кризисе. Западные страны беспокоятся, что политик-популист, которого обвиняют в сексизме и гомофобии, стал главой самой большой страны в Южной Америке.



После победы в президентских выборах Жаир Болсонару заявил о намерении поддержать добычу полезных ископаемых и развитие сельского хозяйства в регионе Амазонии, что также привлекло мировое внимание. Леса в Амазонии - самые большие в мире и являются источником кислорода. Их уничтожение оказывает огромное негативное влияние на климат.



Промежуточные выборы в конгресс США



Промежуточные выборы в Конгресс США, проходившие 6 ноября, стали для Дональда Трампа самым большим испытанием. По итогам выборов Демократическая партия получила большинство мандатов, набрав 234 мандата, республиканцы получили 198 мандатов. В Сенате у республиканцев 53 мандата, у демократов - 47. Явка составила 49,3%, что явилось самым высоким показателем за последние 50 лет.



Нынешние промежуточные выборы в Конгресс США явились выборами с самыми высокими расходами за всю историю страны. По данным аналитического центра Center for Responsive Politics, расходы составили 3,4 млрд долларов. В 2006 году на выборы потратили 2,9 млрд, в 2002 - 2,2 млрд долларов.



То, что оппозиция получила большинство мандатов в Палате представителей, разумеется, беспокоит президента Дональда Тампа. Ему придется преодолеть сопротивление со стороны оппозиции, чтобы реализовать предвыборную программу.



Дональда Трампа обвиняют в том, что он построил стену на границе с Мексикой, нарушив права человека, а сам он был избран благодаря поддержке России. Наверняка эта критика повлияла на выбор избирателей.



Движение желтых жилетов



Францию сотрясает протестное движение, первоначально причиной которого послужило повышение цен на топливо, продукты и жилье. Движение, которое началось с онлайн-петиции, с 17 ноября 2018 года расширялось до массового протестного митинга. Участники этого движения носят желтые жилеты, и поэтому движение названо gilet jaune или "движение желтых жилетов".



Протестное движение, в котором участвуют более 300 тыс. человек, обострилось через две недели после начала. Участники протестного движения сжигали автомобили, разбивали витрины и грабили магазины. В ходе протестов погибли 10 активистов.



Акции протеста негативно повлияли на экономику страны. По данным СМИ, продажи уменьшились на 20?40%, а доходы ресторанов и учреждений общественного питания на 20?50%.



Во Франции за последний год цены на горючее и дизельное топливо выросли на 23%. Цена одного литра горючего составляет 1,51 евро, что является самым высоким с 2000 года. Хотя увеличение цены на горючее было связано с повышением цены нефти на мировом рынке, по инициативе президента Эммануэля Макрона было утверждено решение о повышении налогов на горючее и топливо. Он считал, что этот шаг будет большой инвестицией в фонд энергетики. Из-за массовых протестов Макрон 10 декабря пообещал отложить введение налога на горючее и обещал повысить зарплаты. После этого заявления количество участников движения началось сокращаться.



Справка ИА REGNUM : Адъюнкт-профессор Монгольского государственного университета образования Цэрэнжамцын Монхцэцэг с 2008 года возглавляет Институт политической коммуникации. Ранее - гость-исследователь в университете Кобленц-Ландау (Германия) и университете штата Огайо (США).



Монхцэцэг Буян-Эрдэнэ