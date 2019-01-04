Поколение Z. Кто они такие и почему могут изменить Кыргызстан, - Ж.Жакыпбекова

19:36 06.01.2019

5 января 2019, Бишкек - 24.kg, Жамиля ЖАКЫПБЕКОВА



Современная молодежь сильно отличается от предыдущих поколений: она родилась с гаджетами в руках, открывающими доступ к информации всего мира. Молодые люди сегодня не видят рамок и барьеров и четко знают, чего хотят.



Как новый тип мышления может изменить Кыргызстан, какие угрозы возникают от безграничного доступа во Всемирную паутину, рассказал программный директор Института развития молодежи Элийзар Тилебалды уулу.



1Кто такие поколения Х, У, Z

Все три поколения разные. X и У всегда были устойчивыми, как управленцы и как исполнители. Но самым ресурсным будет именно поколение Z, если правильно использовать их возможности.

Поколение Х самое большое и очень устойчивое. Это люди, родившиеся с 1955 по 1984 год, то есть наши родители. У них было все расписано поэтапно, точнее, за них расписали. Было понятно, чем они будут заниматься, поэтому думать о будущем не приходилось. Система уже была выстроена.



В поколение У входят родившиеся с 1985 до 1997 год. Их можно назвать бунтарями. Они росли в то время, когда только начала проникать западная культура, которой подражали. Даже некоторые успешные музыкальные группы появились в это время.



Поколение Z - люди, родившиеся с 1997 года. Им присуща философия чайлдфри. Поколение родилось в четвертую промышленную революцию, когда все бурно развивалось - наука, инновации, технологии. Эти молодые люди не разграничивают реальность и виртуальность.



2Наставление родителей "не сидеть много за компьютером" уже неактуально...

Нашим родителям очень сложно дается современность, они не понимают, что все можно решить через интернет. Даже образование сегодня получают, сидя за компьютером.

Два предыдущих поколения вообще не будут понимать новое. Оно с точки зрения ценностных ориентиров другое.



Если У и Х держались за работу, думая, что в одном месте надо работать 5-10-20 лет, то Z не придерживаются этого порядка. Они не хотят принадлежать одной компании.



Их девиз - "Сидя в Кыргызстане, можно работать на весь мир".

Цифровизация привела к тому, что у молодежи формируется понятие бесконтактной коммуникации, личные встречи уходят на второй план. Все общение происходит через мессенджеры.



Современные молодые люди считают бесконтактную коммуникацию не барьером, а инструментом. Это поколение считает нормой решать вопросы, не нарушая личное пространство.



Это поколение не отождествляет себя с обществом, они преобразуют общество в сообщества.



Они не интегрируют себя в социум и даже не пытаются это делать. Те правила и нормы, которые сейчас есть, для них не важны. На прошлых президентских выборах среди избирателей меньше всего было 18-летних. Они не используют это право, оно для них неценное.



3Старшие поколения были другими

С развитием определенной сферы нужно менять инструменты. Мы привыкли к тому, что голосовать надо на участках. Для нового поколения надо внедрять онлайн-голосование, как это делают в некоторых развитых государствах.

Молодежь сейчас размывает границы, для них территория - село, город, страна - теряет смысл. С одной стороны, это хорошо, ведь они мыслят глобально.



4Новые возможности для Кыргызстана

Для Кыргызстана есть единственный путь для роста - развитие человеческого капитала. Природные запасы уменьшаются, а этот ресурс возобновляемый.

Х и У ограничены в видении, что не дает развиваться чему-то новому. Мы выросли в рамках, были пропаганда, воспитание, но поколение Z формировалось в безграничности информации и возможностей.



Они могут делать такие вещи, которые приведут республику к высокому темпу развития. Однако это поколение еще не является ресурсом, пока есть только потенциал, для которого надо создать среду.



5Среда поколения Z

Встает вопрос о системе образования. Она не может строиться только на знаниях, в большей степени должны быть навыки. Нужны испытательные платформы, где молодежь будет идеи воплощать в продукты.

Еще одно отличие современной молодежи - они самоучки. Им не нужно формальное образование, которое "сжирает" время и деньги. Сегодня много открытой информации, откуда можно черпать знания.



Большинство молодых кыргызстанцев входят в поколение Z. Но для формирования такого типа мышления должны быть безграничность и доступность. Во многих местах в стране все еще идет по старинке.



Может быть, это поколение станет новой стезей для компаний. Ежедневные расходы, например, аренда офиса, уйдут на задний план. Можно будет нанять людей, работающих виртуально.

"Сбербанк" начинает огромную кампанию анализа этого поколения. Первая партия сотрудников Z приступила к работе. Стало ясно, что те методы управления, которые были раньше, уже не работают. Зарплата, красивый офис, поездки их не удержат в одном месте. Они нестабильны, а частая смена работников отрицательно влияет на качество работы компании.



- Как руководитель организации и тренер на молодежных мероприятиях какие подходы вы используете?



- Пока у меня у самого это плохо получается, мне нужно перестроить свой тип мышления. Часто на наши вакансии приходят молодые люди из поколения Z, они быстро теряют интерес. Как с ними работать - пока загадка.



Хотим в следующем году запустить исследование ХУZ и посмотреть на мировоззрение трех поколений. Будем изучать вопросы о том, как они смотрят на одни и те же вещи и какие решения будут предлагать.



6Будущее

Если мы найдем подход к этой молодежи, то получим хороший темп развития, а это уже выход на новый уровень.

Они пропустили через себя виртуализацию и быстро ко всему адаптируются. В любом случае нужно искать методы работы с этим поколением и делать это надо очень быстро. Z уже готовы выйти на рынок труда.



Недавно проходило одно мероприятие по теме Х, У, Z, представителем поколения Z была певица Зере. Она является наглядным примером - бросает открытый вызов обыденному и традиционному устою с желанием изменить ситуацию в Кыргызстане.



Есть большая вера в то, что они что-то изменят, уберут политический геронтофилизм. Но есть опасения, что Z не отождествляют себя с территориями и принадлежностью.



Молодежь хочет жить глобально, причем она точно знает, к чему стремится. Если У еще не могут определиться в своей жизни, то Z рождаются с конкретными целями.



С точки зрения развития страны у меня большие надежды на то, что это поколение изменит саму систему и даст рывок. Я думаю, они смоют все рамки и стереотипы, выстроенные годами. Насущные социальные проблемы относительно гендера, этники, религии уйдут на второй план.