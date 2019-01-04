В Кыргызстане установлен День памяти воинов-баткенцев

00:04 07.01.2019

Мария ОРЛОВА



Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал постановление об установлении Дня чествования и памяти погибших при исполнении воинского и служебного долга по защите территориальной целостности Кыргызстана во время баткенских событий 1999-2000 годов.



В нем указано, что памятную дату будут отмечать ежегодно 26 октября.



Напомним, что вопрос об установлении даты поднимался правительством еще в 2009-м. Документ подписан 25 декабря 2018 года.



Баткенские события произошли в 1999-2000 годах. Они вызваны попытками боевиков Исламского движения Узбекистана (ИДУ) проникнуть на территорию РУз из Таджикистана через территорию КР. По официальным данным, во время столкновений погиб 51 кыргызстанский военнослужащий и более 70 получили ранения.