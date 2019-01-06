Капитал вторжения. Нужна новая контргегемонистская теория, - А.Дугин

00:10 07.01.2019

О совокупной власти мирового капитала. Какой должна быть альтернатива глобализации по западном образцу. Почему нам необходимо понять код западноевропейской цивилизации.



• Гегемония означает "лидерство", однако на политологическом языке значение термина определил Антонио Грамши. В этом контексте "гегемонию" следует понимать как совокупную власть мирового капитала. В отличие от гегемонии Спарты или Афин в древнегреческом мире, в ХХ веке субъектом гегемонии является не страна, а капитал.



• Гегемония – это власть капитала. В экономической сфере это тот институт, который, согласно Марксу, переводит конкретный труд в абстрактный, а потребительскую стоимость сводит к меновой. Иными словами, когда экономическая деятельность определяется законами рынка, а не законами непосредственного потребления. Появляется "субъект-автомат", который осуществляет циркуляцию капиталистических процессов, постепенно расширяющихся.



• Капитал – это экспансивное пятно, это субъект, который переводит живое в мертвое, органическое в механическое. Капитал обычно рассматривается в экономической сфере. Далее, с т.з. Грамши, мы наблюдаем западную цивилизацию, которая становится носителем капитала – это уже не "субъект-автомат", но его выражение. Западная культура становится "телом" субъекта. Если представить, что капитализм - это душа, то гегемония - это все его органы. Экспансия распространяется на политику, культуру, СМИ и пр.



• Таким образом, гегемония, по Грамши, это многомерная экспансия капитала через самые разные формы. Если есть западная культура, она уже внедряет гегемония, если есть только рынок – заходит с экономической стороны, и пр. Даже в технологиях заложена логика субъекта-автомата. Гегемония – это многофакторный процесс экспансии определенного парадигмального типа, который ярче всего описывается капитализмом, либеральной идеологией, индивидуализмом и пр.



• С точки зрения Грамши, национальные государства не могут противостоять гегемонии. Даже если они отбросят одни стороны гегемонии, они впитают ее через другие. По Грамши, гегемония пронизывает границы, и попытки закрыться от нее могут дать только временный эффект. Национализм уже наполовину признает гегемонию.



• Грамши утверждает, что бороться с гегемонией можно только с помощью контргегемонии, то есть с помощью альтернативного мировоззрения, альтернативного логоса, который будет атаковать не просто следствия гегемонии, но ее основания. Гегемония рассматривается не как совокупность отдельных явлений, а как цельное явление, необходимо понять ее структуру, парадигму, и противопоставить ей альтернативную парадигму. Но это должна быть столь же глобальная, планетарная, исторически укорененная модель.



• Для самого Грамши такой моделью выступал марксизм в международных отношениях, но в истории мы видим, что марксизм победил только в сочетании с национализмом (в Китае, в форме национал-большевизма в СССР). Он не сработал, только частично справился с задачей.



• Очень важно осмыслить этот тезис Грамши, который полностью предвосхищает глобализацию. Поняв, что глобализм - это теория, воплощенная в практику, мы должны разработать другую версию контргегемонии. Это интеллектуальная задача противников либерализма. Мы не можем настаивать на сдерживании национализма, недостаточен и цезаризм – никто не сможет противостоять гегемонии в одиночку. Необходимо подорвать код, глубинное основание гегемонии. Мы должны понять код западно-европейской цивилизации, понять корни капитала, переосмыслить саму гегемонию и со структурным, историческим и парадигмальным анализом подойти к построению новой контргегемонии. Нужна новая контргегемонистская теория – сейчас ее нет. Новая теория должна подвергнуть деконструкции и деструкции глобализм на основании самого кода.



Александр Дугин

6.01.19