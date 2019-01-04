 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бывший Юнусабадский хоким Абдусаматов, погоревший на взятке в $400 тыс., сливает своих покровителей
00:44 07.01.2019

Экс-хоким, задержанный в Ташкенте со взяткой в $400 000, дает показания против своих покровителей
Более 400 свидетелей были допрошены в рамках уголовного дела бывшего хокима Юнусабадского района Ташкента Бахтиера Абдусаматова. Об этом сообщила адвокат Шоира Содикбекова, которая знакома с материалами следствия и участвует в уголовном деле в качестве свидетеля, передает centralasian.org.
43-летний Бахтиер Абдусаматов был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ) 7 сентября 2018 года с поличным при получении в $400 000 за выделение земельного участка.

Многие из них опрошенных уже признались, что давали взятки Абдусаматову.

Шоира Содикбекова, проходящая в качестве свидетеля по уголовному делу, сказала, что в хокимияте Юнусабадского района взяточничество было "систематическим" явлением.

По словам источника, близкого к следствию, бывший хоким, который содержится в СИЗО СГБ в Юнусабадском районе на Гвардейской, уже дает показания против высокопоставленных чиновников, являвшихся ему непосредственными руководителями или родственниками.

Бахтиер Абдусаматов приходится зятем сестры Зелимхана Хайдарова, бывшего заместителя главы администрации президента Узбекистана.

По словам чиновника, знакомого с материалами дела, в ходе расследования было доказано, что бывший хоким и его подельники в организованном порядке "создали систему получение взяток и передачи их выше".

Как утверждает источник, сам бывший хоким получал взятки размером более пяти тысяч долларов. Более низкие взятки получали через другие должностные лица.

Напомним, Бахтяр Абдусаматов был назначен хокимом Юнусабадского района столицы 18 апреля 2017 года.

До назначения на пост хокима он был заместителем министра внешних экономических связей, инвестиций и торговли и председателем Государственного комитета по охране природы.

По данным Генеральной прокуратуры, за последний год было возбуждено более 1700 уголовных дел по взяточничеству и около 2500 лиц привлечены к ответственности.

Источник - ca-news.org
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