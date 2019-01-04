77-летний английский лорд Шейх женился на молодой узбечке

00:45 07.01.2019

77-летний английский лорд, мультимиллионер женился на узбечке, которая моложе него на 45 лет.



По данным Daily Mail, Мохамед Илтаф Шейх (Mohamed Iltaf Sheikh) и Гули Мурадова поженились в декабре 2018 года в Лондоне. Познакомились они 5 лет назад в кафе, где она работала официанткой.



Несмотря на то, что Мурадова вернулась в Узбекистан, лорд Шейх последовал за ней и просил руки.



Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House на Парк-лейн. Ради этого брака англичанин развелся со своей первой женой, с которой прожил 25 лет. У них есть дочь Зарина, которая на 15 лет старше невесты.



На своей странице в социальных сетях Мурадова называет себя "миссис Гули Шейх" и заявляет: "Леди Гули счастлива в браке с лордом Мухаммедом Шейхом, и у нее прекрасные и доверительные отношения с мужем".



Пара уже посетила несколько официальных мероприятий в иностранных посольствах в Лондоне.



Отмечается, что лорд родился в Кении и вырос в Уганде.