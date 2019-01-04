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|77-летний английский лорд Шейх женился на молодой узбечке
00:45 07.01.2019
77-летний английский лорд, мультимиллионер женился на узбечке, которая моложе него на 45 лет.
По данным Daily Mail, Мохамед Илтаф Шейх (Mohamed Iltaf Sheikh) и Гули Мурадова поженились в декабре 2018 года в Лондоне. Познакомились они 5 лет назад в кафе, где она работала официанткой.
Несмотря на то, что Мурадова вернулась в Узбекистан, лорд Шейх последовал за ней и просил руки.
Свадьба состоялась в пятизвездочном отеле Grosvenor House на Парк-лейн. Ради этого брака англичанин развелся со своей первой женой, с которой прожил 25 лет. У них есть дочь Зарина, которая на 15 лет старше невесты.
На своей странице в социальных сетях Мурадова называет себя "миссис Гули Шейх" и заявляет: "Леди Гули счастлива в браке с лордом Мухаммедом Шейхом, и у нее прекрасные и доверительные отношения с мужем".
Пара уже посетила несколько официальных мероприятий в иностранных посольствах в Лондоне.
Отмечается, что лорд родился в Кении и вырос в Уганде.